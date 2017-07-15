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В мире

Пассажир EasyJet возмущен непристойным поведением пары, сидевшей рядом с ним

время публикации: 12:19 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
Пассажир EasyJet возмущен непристойным поведением пары, сидевшей рядом с ним

Гэри Пауэр, в начале минувшей недели вылетевший из Манчестера в Аликанте самолетом компании EasyJet, был шокирован поведением сидевшей рядом с ним пары, сообщает Daily Mail. Не обращая внимания на Гэри, мужчина и женщины занимались сексом.

Однако еще больше Пауэра потрясло поведение пассажира, сидевшего за его спиной. Он попросил Гэри немного отодвинуться – так, чтобы не закрывать своей головой "зрелище".

Сам Пауэр старался не отрывать взгляд от экрана своего гаджета. После того, как пассажир написал об инциденте на странице EasyJet в сети Facebook, компания принесла ему свои извинения, отметив, что ничего не знает о происходившем на борту самолета.



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