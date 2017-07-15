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В мире

Жертвами пожара в высотном доме в Гонолулу стали не менее трех человек

время публикации: 06:56 | последнее обновление: 07:06 блог версия для печати фото
В Гонолулу

В пятницу, 14 июля, в жилом комплексе Marco Polo, расположенном в Гонолулу, вспыхнул пожар. Местные власти сообщают, что жертвами пожара в высотном доме стали не менее трех человек, пишет сайт Honolulu Star Advertiser.

Несколько человек, отравившихся угарным газом, были доставлены в больницы.

Информация о жертвах пожара в столице Гавайев уточняется.

Известно, что возгорание произошло на 26-м этаже. Затем пожар распространился на два этажа вверх и на один этаж вниз.

Причины возникновения пожара выясняются.

В связи с этим пожаром американские СМИ напоминают о недавнем пожаре в высотном доме в Лондоне, жертвами которого стали около 80 человек.

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