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Кадыров предложил отправить чеченских геев в Канаду, чтобы "очистить кровь"

время публикации: 13:07 | последнее обновление: 13:12 блог версия для печати фото
Кадыров предложил отправить чеченских геев в Канаду, чтобы "очистить кровь"

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью корреспонденту канала HBO Дэвиду Скотту. Полная запись беседы выйдет в эфир 18 июля, однако несколько изданий, в том числе и "Радио "Свобода", уже опубликовали фрагменты этого разговора.

"Америка проводит политику, направленную против России, против руководства страны", - заявил Кадыров, заметив, что для защиты России не пожалеет собственной жизни. Он подчеркнул, что не рассматривает США в качестве врага России, поскольку не считает Соединенные Штаты сильным государством.

Также глава Чечни прокомментировал публикации о преследованиях геев в республике, заметив, что "все это ерунда". "У нас таких людей нету. Если есть – заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас… Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Если есть такие – пусть забирают", – заявил Рамзан Кадыров.

Все разговоры о пытках он назвал "наговорами" и добавил, что за это "они ответят перед Всевышним".



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