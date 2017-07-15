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В мире

Умерла Мириам Мирзахани, первая в истории женщина, получившая премию Филдса

время публикации: 16:21 | последнее обновление: 16:31 блог версия для печати фото
Умерла Мириам Мирзахани, первая в истории женщина, получившая премию Филдса

В субботу, 15 июля, умерла Мириам Мирзахани, первая в истории женщина, получившая премию Филдса, сообщает ВВС. Ей было 40 лет.

Мириам Мирзахани родилась в Тегеране, среднее образование получила в школе Фарзанеган – одной из школ для девушек, входящих в структуру Национальной организации по развитию исключительных талантов в Иране. В 1994 и 1995 годах выиграла золотые медали на международных математических олимпиадах. В 1999 году окончила Технологический университет Шариф в Тегеране.

С 1999 года жила в США. В 2004 году получила докторскую степень в Гарвардском университете. С 2008 года являлась профессором математики в Стэнфордском университете.

В 2014 году стала лауреатом Филдсовской премии за "выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей".

Скончалась в госпитале Стэнфорда от последствий рака груди, который был впервые диагностирован ей в 2013 году.

У Мириам остался муж, Ян Вондрак, уроженец Чехии, ученый, работающий в области информатики.

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