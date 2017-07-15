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Мужчина ушел от 60-летней жены, когда она родила ребенка после долгих лет лечения

время публикации: 19:16 | последнее обновление: 19:45 блог версия для печати фото
Мужчина ушел от 60-летней жены, когда она родила ребенка после долгих лет лечения

60-летняя Атифа Ляджич, жительница города Нови-Пазар, расположенного на западе Сербии, родила своего первого ребенка, девочку Алину, после двадцати лет лечения от бесплодия, сообщает The Sun.

Однако самый счастливый день в ее жизни неожиданно обернулся и самым большим разочарованием: 68-летний муж Атифы, Шериф Нокич, заявил о том, что уходит из семьи сразу после рождения дочери.

Нокич прожил в браке с Атифой, своей второй женой, восемь лет, он имеет четверых детей от первого брака. Он признался журналистам, что не хотел детей от Атифы, однако оставался с ней все время, пока она проходила лечение.

Теперь мужчина считает себя вправе покинуть жену, ведь, по его словам, "она получила то, что хотела", а воспитывать ребенка ему не позволяют "проблемы со здоровьем".



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