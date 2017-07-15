США поддержали действия Израиля на Храмовой горе

В субботу, 15 июля, администрация США опубликовала заявление, в котором резко осудила теракт, совершенный накануне на Храмовой горе. "Вчера святой город Иерусалим – город мира – превратился в место теракта. Мы молимся вместе с семьями жертв и резко осуждаем террористическую атаку", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Шона Спайсера.

Представители Белого дома призвали проявить "нулевую терпимость" к террору и выразили поддержку решению Израиля временно закрыть Храмовую гору.

"Теракт вынудил Израиль временно закрыть гору для проведения расследования. Израиль гарантировал, что не собирается менять статус-кво в этом святом месте, и мы приветствуем это решение. США призывают всех лидеров и религиозных деятелей проявить понимание", - говорится в заявлении администрации.

Ранее пресс-секретарь правительства Иордании в резкой форме осудил Израиль за закрытие доступа на Храмовую гору, выдвинув обвинения в нарушении статуса-кво и заявив, что Хашимитское королевство будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения попыток изменить юридический и исторический статус-кво в Иерусалиме.

В МИД Израиля отвергли требования Иордании, заявив, что "вместо осуждения теракта, в Аммане предпочли осудить Израиль". Согласно заявлению МИД, "всем сторонам, включая Иорданию, стоит сохранять спокойствие, а не подливать масла в огонь".

Лига арабских государств опубликовала заявление с призывом "немедленно открыть мечеть "Аль-Акса" и прекратить попытки изменения статуса-кво в Иерусалиме".

Согласно заявлению ЛАГ, действия Израиля могут иметь опасные последствия для региона, арабских стран и всего исламского мира.

В ЛАГ также выразили поддержку "жителям Восточного Иерусалима и палестинцам, встающим на защиту "Аль-Аксы".