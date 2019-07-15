Жертвы террора подали иск с требованием ареста европейских денег для Ирана

Американские и израильские семьи жертв террора, имеющие на руках постановления федеральных судов США о праве на многомиллионные компенсации со стороны Ирана, подают во французские судебные инстанции группу исков против созданного ЕС механизма INSTEX, сообщает газета "Исраэль а-Йом".

Система платежей INSTEX была разработана Европейским союзом для обхода американских санкций и торговли с Ираном без использования долларов США. На первом этапе система будет использоваться для поставки в Иран медикаментов, медицинского оборудования, продовольствия и других товаров, не подпадающих под санкции, чтобы проверить эффективность работы механизма.

О запуске механизма Францией, Германией и Великобританией было объявлено 28 июня 2019 года.

Истцы, которых представляет организация "Шурат а-Дин" во главе с адвокатом Ницаной Даршан-Лайтнер, а также французский адвокат Шарль Майер.

В рамках иска семьи жертв террора, родственники которых погибли в результате терактов, осуществленных на иранские деньги, потребуют наложить арест на любые средства, поступающие в INSTEX от продажи иранской нефти и другой продукции, для выплаты компенсаций, которые присудили им суды в США.

INSTEX зарегистрирован в качестве корпорации в Париже, поэтому соответствующие исковые заявления будут поданы в инстанцию по исполнению судебных решений в столице Франции.