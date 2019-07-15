В Москву прибыла делегация ХАМАС. "Россия сегодня" предоставит им слово

В понедельник, 15 июля, пресс-секретарь ХАМАСа Хусам Бадран сообщил "Палестинскому информационному центру", что делегация "Исламского движения сопротивления" вылетела в Москву для участия в переговорах.

Он сообщил, что делегацию возглавляет руководитель внешнеполитического отдела организации Муса Абу Марзук.

В сообщении ПИЦ отмечается, что визит проходит в рамках двухстороннего сотрудничества между движением и российским правительством, и не связан с обсуждением "сделки века", продвигаемой Белым домом.

Отметим, что российские СМИ не сообщают о прибытии палестинской делегации в Москву. Однако РИА Новости опубликовало анонс предстоящей пресс-конференции, в которой примет участие член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук. Пресс-конференция состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 17 июля.

Напомним, что 15 января Москву должна была посетить делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро группировки Исмаилом Ханийей. Однако за несколько дней до вылета поездка была перенесена на неопределенный срок. По версии руководства ХАМАСа, причиной было "напряженное расписание" министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако арабские СМИ, и в частности, ливанский телеканал "Аль-Маядин", сообщали, что это произошло под давлением властей Израиля и Палестинской администрации. Израиль заявлял протест в связи с предстоящим визитом Ханийи в Москву. Но МИД России отклонял претензии Израиля, заявляя, что Иерусалим сам ведет переговоры с лидерами ХАМАСа.

11-13 февраля в Москве, под эгидой МИД РФ проходили переговоры представителей 12 "палестинских фракций". Делегацию ХАМАСа на переговорах возглавлял замглавы политбюро Муса Абу Марзук. В итоге, из-за непримиримой позиции ХАМАСа и "Исламского джихада", "московская декларация" так и не была принята.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Не признает Москва террористической организацией и "Исламский джихад", также ответственный за гибель сотен израильтян, в том числе имевших российское гражданство (в частности, "Исламский джихад" стоял за терактом-самоубийством на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве 1 июня 2001 года).

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа.





