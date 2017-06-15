Умер актер Алексей Баталов

Советский и российский актер, режиссер, сценарист, педагог и общественный деятель Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет в одной из московских больниц.

"Комсомольская правда" сообщает со ссылкой на близкого друга Баталова, что актер умер во сне.

В феврале этого года у Баталова диагностировали осложнения после протезирования сустава, и с тех пор артист находился в больнице.

Алексей Баталов – лауреат множества государственных наград и кинопремий. В его послужном списке роли в таких фильмах как "Летят журавли", "Звезда пленительного счастья", "Дама с собачкой", "Девять дней одного года", "Три толстяка".

Баталов был кумиром нескольких поколений советских граждан. Одна из самых известных ролей актера – Гоша (он же Гога) в культовом фильме "Москва слезам не верит".

Голос Баталова был знаком не только взрослым, но и детям. Актер озвучил множество мультфильмов, его голос в том числе звучит в мультипликационном фильме Юрия Норштейна "Ежик в тумане".

Алексей Баталов. Краткая биография

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье. С пятилетнего возраста рос в семье писателя Виктора Ардова.

Впервые вышел на сцену во время войны в эвакуации в Бугульме, где его мать организовала свой театр.

В 1950 году в Москве окончил Школу-студию МХАТ имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М.Горького (мастерская С.К.Блинникова и В.Я.Станицына).

С 1950 года – актер Центрального театра Советской Армии, где проходил срочную службу в Советской армии. В 1953-1956 годах играл на сцене МХАТ (оба в Москве), в 1957-1975 – актер и режиссер киностудии "Ленфильм" (Ленинград, ныне Санкт-Петербург).

В 1944 году дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме Лео Арнштама "Зоя".

С 1975 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе (Москва) (с 1979 – профессор, с 1989 – заведующий кафедрой актерского мастерства). Выпустил в качестве руководителя курса 7 актерских мастерских.

Автор книг "Судьба и ремесло" и "Диалоги в антракте", а также мемуаров.

Многие годы являлся секретарем правления Союза кинематографистов СССР, председателем комиссии ВЦСПС по премиям в области литературы, искусства и журналистики. Работал в Советском комитете защиты мира, Фонде мира, Ассоциации "Родина".

С 2007 по 2013 год был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника". Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Скончался на 89-м году жизни 15 июня 2017 года в Москве.