Давид Гроссман стал первым израильским писателем, получившим Букеровскую премию

Поздно вечером 14 июня стало известно, что 63-летний израильский писатель Давид Гроссман с романом "Зашел как-то конь в бар" был удостоен международной литературной Букеровской премии (The Man Booker International Prize) за лучший роман, переведенный на английский язык. Он стал первым израильтянином, удостоенным этой премии.

Информация о присуждении Гроссману международного "Букера" опубликована на официальном сайте премии.

Премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов Гроссман разделит с переводчицей этого романа на английский язык Джессикой Коэн.

После известия о присуждении премии, в интервью газете "Едиот Ахронот" Давид Гроссман тепло отозвался о своем "друге и учителе" Амосе Озе, который с романом "Иуда" также входил в шорт-лист Международной Букеровской премии 2017 года.

Помимо Гроссмана и Оза в шорт-лист международного "Букера" в этом году попали Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания) и Саманта Швеблин (Аргентина). Все они, как и переводчики их произведений на английский язык, получили по тысяче фунтов премиальных.

Букеровская премия (The Man Booker Prize) – одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора.

С 2005 года вручается также Международная Букеровская премия (The Man Booker International Prize) за романы, переведенные на английский.

Гроссман стал обладателем именно международной Букеровской премии. Имя лауреата традиционной Букеровской премии – вручаемой писателям, пишущим по-английски – станет известно 17 октября. В прошлом году этой премии был удостоен американский писатель Пол Битти за роман "Распродажа".

Давид Гроссман. Краткая биография

Писатель Давид Гроссман родился в Иерусалиме 25 января 1954 года. Служил в Армии обороны Израиля, в том числе во время войны Судного дня (в октябре 1973-го). Окончил Еврейский университет, где изучал философию и театральное искусство.

Работал ведущим радиостанции "Коль Исраэль". В 1988 году ушел с радио, протестуя против любых ограничений свободы журналистов.

Является последовательным сторонником левой идеологии.

Первую книгу опубликовал в 1979 году. За свой первый роман "Улыбка козленка" получил Литературную премию премьер-министра Израиля. По мотивам романа был также снят фильм. В 1986 году издал роман "См. статью "Любовь"" о жизни евреев, переживших Холокост. В 1987 году опубликовал серию документальных статей "Желтое время", осуждающих оккупацию. Детективно-приключенческий роман Гроссмана "С кем бы побегать" (2000) стал бестселлером, по нему также был снят фильм.

В 2006 году сын Гроссмана Ури, служивший в израильской армии, погиб в ходе боевых действий во время Второй Ливанской войны. В 2007 году Гроссман на церемонии вручения ему литературной премии ЭМЕТ отказался пожать руку премьер-министру Эхуду Ольмерту, так как считал его виновным в гибели сына.

В 2010 году подписал призыв группы израильских деятелей искусств бойкотировать еврейские поселения в Иудее и Самарии.

В январе 2016 года подверг резкой критике правительство Израиля за "замораживание мирного процесса" и выразил удовлетворение тем, что ЕС начал помечать "клеймом позора" продукты, выращенные за "зеленой чертой".

В июне 2017-го стал первым израильским писателем, удостоенным международной Букеровской премии.





