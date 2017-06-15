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В мире

Grenfell Tower все еще горит. Количество жертв может превысить 100 человек

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати фото
Grenfell Tower, 14 июня 2017 года
У Grenfell Tower, 14 июня 2017 года
Тереза Мэй на месте пожара у Grenfell Tower, 14 июня 2017 года

Британские СМИ продолжают писать о трагедии в Лондоне, где полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower. Официально подтверждена гибель 17 человек, среди которых немало детей. Имена погибших пресса в настоящий момент не публикует, но публикуется множество имен "пропавших без вести".

- Пожар в Grenfell Tower: фоторепортаж из Лондона

Известно, в частности, что на 21-м этаже жила семья с шестью детьми, трупы двоих из них были обнаружены в четверг утром. Всего в этом здании проживало от 400 до 600 человек.

Пожарные убеждены, что никто из тех, кто числится сегодня в пропавших без вести, не выжил. Они полагают, что в ходе поисковых работ количество жертв превысит 100 человек, пишет 15 июня британский таблоид The Daily Mail.

Дэни Коттон, глава противопожарной службы Лондона, отмечает, что поиски погибших на верхних этажах сгоревшего здания пока не проводятся – здание все еще продолжает гореть, спустя сутки после начала пожара, и может обрушиться, что приведет к новым жертвам. Полное расследование, по ее словам, займет не менее нескольких недель.

Дэвид Лэмми, депутат британского парламента от партии лейбористов, прогнозирует, что количество погибших возрастет до нескольких сотен человек. Он называет эту трагедию "корпоративным убийством" и требует арестовать виновных.

Место трагедии посетила в четверг глава правительства Великобритании Тереза Мэй, которая пообещала провести полномасштабное расследование. Она отметила, что министров неоднократно предупреждали об опасности возгорания пластиковых облицовочных материалов этого здания, которое способно при пожаре "обратиться в сущий ад", однако те игнорировали рекомендации экспертов.

В частности, в конце 90-х годов прошлого столетия МВД получило отчет, в котором противопожарная служба сообщала, что конструкции здания не соответствуют основным стандартам, и в резкой форме предупреждала об опасности масштабного пожара, но никаких действий предпринято не было.

К настоящему моменту граждане Великобритании собрали более миллиона фунтов стерлингов, которые пойдут на помощь пострадавшим. Крупные взносы сделали члены королевской семьи – герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри.

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// NEWSru.co.il // В мире // 15 июня 2017 г.
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Пожар в Лондоне: власти заявляют, что число жертв увеличится
// NEWSru.co.il // В мире // 14 июня 2017 г.
Пожар в Лондоне: количество погибших возросло до 12 человек
// NEWSru.co.il // В мире // 14 июня 2017 г.
В Лондоне сгорело жилое высотное здание Grenfell Tower: есть погибшие







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Четверг, 15 июня 2017 г.
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