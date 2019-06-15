В Риме умер режиссер Франко Дзеффирелли

В субботу, 15 июня, в Риме скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Ему было 96 лет.

Дзефирелли работал в кино, а также в драматическом и оперном театре, был режиссером, сценаристом и продюсером. Дважды номинировался на премию "Оскар", был лауреатом премии BAFTA, пять раз завоевывал премию Давида ди Донателло, дважды — премию "Эмми". Был депутатом Сената Италии в 1994—2001 годах.

Дзеффирелли родился во Флоренции, при рождении получил имя Джанфранко Корси и был незаконнорожденным сыном торговца текстилем Отторино Корси и его любовницы, Аделаиды Гароси. В 1941 году закончил Академию изящных искусств и, по совету отца, поступил в Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры.

Во время Второй мировой войны был партизаном Итальянского Движения Сопротивления. После соединения Сопротивления с 1-м Гвардейским полком Вооруженных сил Великобритании выполнял функции военного переводчика.

В послевоенные годы Франко Дзефирелли вернулся в Университет Флоренции для продолжения обучения, но после просмотра фильма "Генрих V", решил посвятить себя театру и кино.

В 1946 году переехал в Рим, стал театральным художником и актером. В 1947 году режиссер Лукино Висконти, оказавший большое влияние на Дзеффирелли, пригласил его участвовать в съемках в качестве ассистента.

В 1953 году Дзефирелли осуществил на сцене театра Ла Скала постановку оперы Джоаккино Россини "Золушка". Написал либретто к опере Самюэля Барбера "Антоний и Клеопатра" и в качестве режиссёра в 1966 году осуществил её премьерную постановку.

После этого Дзеффирелли всецело посвятил себя кинематографу: один за другим он снял два фильма по пьесам Шекспира: "Укрощение строптивой" с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном (1967) и "Ромео и Джульетта" с дебютантами Оливией Хасси и Леонардом Уайтингом (1968). После успешных адаптаций пьес Шекспира он обратился к религиозной, а затем свременной тематике картин.

В 80-х годах Дзеффирелли работал над киноверсиями классических опер.

В 1990 году Дзеффирелли вновь обратился к Шекспиру, сняв "Гамлета" с Мелом Гибсоном в заглавной роли.

В период с 1996 по 1999 год снял фильмы "Джейн Эйр" и "Чай с Муссолини". В 2002 году вышел его фильм "Каллас навсегда".





