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15 марта 2019 г.
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В мире

Теракты в мечетях Новой Зеландии: около 50 убитых, задержаны четверо подозреваемых

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 10:25 блог версия для печати фото
Теракты в мечетях Новой Зеландии: десятки убитых, четверо задержанных
Теракты в мечетях Новой Зеландии: десятки убитых, четверо задержанных
Теракты в мечетях Новой Зеландии: десятки убитых, четверо задержанных

Власти Новой Зеландии заявили, что в результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли не менее 49 человек, десятки граждан получили ранения.

Управление здравоохранения региона Кентербери в Новой Зеландии передает, что в больнице города Крайстчерч находятся 48 человек с огнестрельными ранениями, пострадавших в ходе нападения на мечети.

Вскоре после теракта, произошедшего в мечетях "Аль-Нур" и "Линвуд", по подозрению в причастности к его совершению были задержаны четыре человека (три мужчины и женщина), в автомобилях которых были найдены самодельные взрывные устройства.

Террорист, расстреливавший посетителей мечети, снимал стрельбу на видео, выкладывавшееся в интернет в режиме реального времени.

Он идентифицировал себя как Брентон Таррант, 28 лет, уроженец Австралии. Он оставил 37-страничный манифест, в котором объяснял причины своих действий и подчеркивал, что за ним не стоит никакой группировки.

На автоматах, использовавшихся Таррантом, были написаны имена Александра Бизонетта и Луки Траяни, устроивших стрельбу в мечетях Италии и Канады.

Власти Турции и ряда других исламских государств заявили, что причиной терактов в Новой Зеландии стала постоянно распространяющаяся в СМИ и социальных сетях антимусульманская риторика.

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// NEWSru.co.il // В мире // 15 марта 2019 г.
Вооруженные люди напали на две мечети в Новой Зеландии, есть погибшие и раненые





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Пятница, 15 марта 2019 г.
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