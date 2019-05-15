Citizen Lab: Иран распространял слухи о шпионаже Либермана в пользу России

Канадская организация по защите цифровых прав Citizen Lab, базирующаяся в Университете Торонто (Канада), выявила 135 аккаунтов в сети микроблогов Twitter, занимающихся распространением фальшивых новостей касательно Саудовской Аравии, Израиля и США.

Среди прочего, данная сеть аккаунтов использовалась для распространения лживых слухов о финансировании Саудовской Аравией предвыборной кампании президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что стена на границе Мексики и США будет строиться на саудовские деньги, а также о том, что Авигдор Либерман был уволен с поста министра обороны Израиля в связи с подозрениями в шпионаже в пользу России, сообщает газета "Гаарец".

Большая часть попыток распространить фальшивку очень быстро сходила на нет, однако некоторые подобные "новости" в итоге "выстреливали" и их начинали распространять СМИ, в частности британская газета Independent. Иногда "фейки" через эти микроблоги получали виральное распространение в социальных сетях.

Citizen Lab пишет, что на текущий момент достаточно уверенно можно утверждать, что за сетью аккаунтов стоит Иран. Впрочем, в публикации говорится о "средней степени уверенности" в этой версии.

Отмечается также, что изначально распространяемые фальшивые новости публиковались на сайтах, выдающих себя за реальные СМИ, таких как "bloomberq" (вместо американского экономического издания Bloomberg) или "daylisabah" (вместо турецкой газеты Daily Sabah).





