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Пожары в Калифорнии: около 60 погибших, 130 пропавших без вести

время публикации: 06:19 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
Пожары в Калифорнии: около 60 погибших, 130 пропавших без вести
Калифорния, 14 ноября 2018 года
Калифорния, 14 ноября 2018 года

По состоянию на 15 ноября, шериф округа Бьютт (северная Калифорния) подтверждает гибель не менее 59 человек в результате самых сильных в истории штата лесных пожаров "Camp" (только 47 из них опознаны). 130 местных жителей все еще считаются пропавшими без вести.

Лесной пожар уничтожил городок Парадайс в Калифорнии. Фоторепортаж

Огнем были уничтожены более 10.300 построек: в их числе примерно 8.650 жилых домов, а также общественных зданий, магазинов и др.

В округе Бьютт выгорело более 55 тысяч гектаров леса и кустарника. Городок Парадайс (с населением около 26 тысяч человек) почти полностью был уничтожен в результате лесного пожара.

Из опасной зоны эвакуированы сотни тысяч граждан.

Израильская радиостанция "Кан Бет" отмечает, что в районе пожаров проживают сотни людей с израильским гражданством. О гибели израильтян не сообщалось.

Судя по интерактивной карте, фронт пожара распространяется на восток.

Президент США Дональд Трамп 9 ноября объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния, сообщает пресс-служба Белого дома. Он распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, к возгоранию деревьев на начальном этапе, 8 ноября, могло привести повреждение линии высоковольтных электропередач.

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