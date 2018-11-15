Пожары в Калифорнии: около 60 погибших, 130 пропавших без вести

По состоянию на 15 ноября, шериф округа Бьютт (северная Калифорния) подтверждает гибель не менее 59 человек в результате самых сильных в истории штата лесных пожаров "Camp" (только 47 из них опознаны). 130 местных жителей все еще считаются пропавшими без вести.

Лесной пожар уничтожил городок Парадайс в Калифорнии. Фоторепортаж

Огнем были уничтожены более 10.300 построек: в их числе примерно 8.650 жилых домов, а также общественных зданий, магазинов и др.

В округе Бьютт выгорело более 55 тысяч гектаров леса и кустарника. Городок Парадайс (с населением около 26 тысяч человек) почти полностью был уничтожен в результате лесного пожара.

Из опасной зоны эвакуированы сотни тысяч граждан.

Израильская радиостанция "Кан Бет" отмечает, что в районе пожаров проживают сотни людей с израильским гражданством. О гибели израильтян не сообщалось.

Судя по интерактивной карте, фронт пожара распространяется на восток.

Президент США Дональд Трамп 9 ноября объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния, сообщает пресс-служба Белого дома. Он распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, к возгоранию деревьев на начальном этапе, 8 ноября, могло привести повреждение линии высоковольтных электропередач.