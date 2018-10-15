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В мире

Преступник, захвативший заложницу в Кельне, имел документ гражданина Сирии

время публикации: 15 октября 2018 г., 22:16 | последнее обновление: 15 октября 2018 г., 22:29 блог версия для печати фото
На месте происшествия, 15 октября 2018 года
На месте происшествия, 15 октября 2018 года
На месте происшествия, 15 октября 2018 года

Полиция города Кельн сообщила, что захват заложников на железнодорожном вокзале может быть террористическим актом.

Издание Berliner Zaitung написало, что на месте происшествия были обнаружены документы на имя 55-летнего гражданина Сирии. Владелец этого документа имел право находиться в Германии до 2021 года. При этом полиции известно, что обладатель карточки ранее привлекался за различные правонарушения, в том числе кражу и торговлю наркотиками.

Вместе с тем, следственные органы подчеркивают, что личность преступника до настоящего времени не установлена, у полиции нет уверенности, что найденное удостоверение принадлежит подозреваемому.

Полиция Кельна также постепенно восстанавливает события, предшествовавшие захвату заложницы на вокзале. По данным следствия, преступник приступил к осуществлению своего плана в закусочной McDonald's, где он подорвал "коктейль Молотова". В результате взрыва пострадала 14-летняя девочка. Она с ожогами была доставлена в больницу.

После этого преступник выбежал из ресторана, заскочил в помещение аптеки, где взял в заложницы случайную посетительницу.

Ранее местные СМИ сообщили, что, забаррикадировавшись в аптеке вместе с заложницей, преступник требовал обеспечить ему безопасный перелет в Сирии, а также заявлял, что он состоит в "Исламском государстве".

Через два часа полиция штурмовала помещение, в котором находился предполагаемый террорист. Заложница получила легкие ранения. Сам террорист попал в реанимацию.



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// NEWSru.co.il // В мире // 15 октября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 15 октября 2018 г.
На вокзале Кельна неизвестные захватили заложников





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