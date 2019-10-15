Адвокат Наамы Иссахар в интервью NEWSru.co.il: "Считаю приговор незаконным"

Александр Тайц, адвокат Наамы Иссахар, приговоренной российским судом к 7,5 годам колонии за "контрабанду наркотиков", рассказал редакции NEWSru.co.il, на каком этапе в настоящий момент находится дело израильтянки и как могут дальше развиваться события.

Беседовала Алла Гаврилова.

Что сейчас происходит с делом Наамы? На каком этапе находится апелляция?

Мы подали жалобу и запросили протоколы судебных заседаний. После получения протоколов мы подадим еще одну жалобу, и Московский областной суд назначит дату рассмотрения апелляции. Поскольку протоколы не готовы, я пока не могу предположить, когда это произойдет. Несмотря на установленные законом сроки передачи протоколов, их изготовление зачастую задерживается.

Как вы будете действовать в том случае, если Московский областной суд отклонит апелляцию?

Я буду рекомендовать Нааме и ее семье пройти при необходимости все инстанции и обжаловать приговор до последней возможности, поскольку считаю приговор незаконным... Если Московский областной суд отклонит нашу апелляцию, можно будет подать кассационную жалобу и потребовать пересмотра всех вынесенных судебных актов – как приговора, так и судебного акта апелляционной процедуры. Если кассационный суд наши жалобы отклонит, следующий этап – это Верховный суд. Если и это не поможет, я буду рекомендовать Нааме обратиться в Европейский суд по правам человека.

Вы добиваетесь полной отмены приговора?

Я добиваюсь полного оправдания по той части приговора, которая касается контрабанды наркотиков.

Сколько времени может занять весь этот процесс?

От нескольких месяцев до года и больше. Мы еще даже не получили протоколы судебных заседаний.

Можно ли подать жалобу в ЕСПЧ сразу, минуя российские апелляционные инстанции?

Можно миновать Верховный суд и обратиться сразу в ЕСПЧ, но поскольку прецедентов таких нет и приговоров подобных нет, хотелось бы услышать мнение и понять позицию Верховного суда на эту тему.

Когда Нааму могут этапировать из СИЗО в место отбывания наказания?

Если апелляционная инстанция не отменит приговор, ее могут отправить в колонию сразу после рассмотрения апелляции.

Вам известно, в какую колонию ее могут отправить? Существуют ли отдельные колонии для иностранцев?

Колоний для иностранцев в России нет и никаких специальных процедур для иностранных граждан тоже нет. Но я не исключаю, что если ее этапируют, то отправят в колонию, где уже находятся иностранные граждане. В какую именно – трудно сказать.

Редакции NEWSru.co.il пока не удалось получить данные от пресс-службы УФСИН России об иностранных заключенных в российских колониях, однако в российских СМИ публиковались эти данные за 2017 год, когда в российских тюрьмах находились около 29 тысяч иностранных граждан. Подавляющее большинство из них – граждане бывших советских республик или стран Африки, однако есть также граждане США или стран Евросоюза. Около трети иностранцев сидят в России за те или иные преступления, связанные с наркотиками. – прим. ред.

Когда вы видели Нааму в последний раз? В каком она состоянии?

После вынесения приговора я ее еще не видел, еду к ней сегодня. Она в крайне подавленном состоянии, что естественно в ее ситуации – шестимесячное заключение в тюрьме, языковой барьер, полный информационный вакуум, плюс такой тяжелый приговор. Сегодня я в том числе еду к ней для того, чтобы объяснить текущую ситуации и то, что может ее ожидать... У Наамы, конечно, другой менталитет, и ей сложно понять, почему в суде нет правосудия, как такое может происходить и почему никто не слышит очевидных доводов.

Лично к вам кто-нибудь обращался по поводу Алексея Буркова и информации о том, что российские власти хотят обменять Нааму на российского хакера?

Нет.

Но вы согласны с тем, что это дело политическое?

У меня нет достоверной информации, поэтому я не могу однозначно сказать, политическое это дело или нет.

Может ли Наама в случае вступления приговора в силу требовать своей выдачи Израилю и отбывания наказания на родине?

Закон это позволяет, но мы не знаем, осуществимо ли это в данном случае. Безусловно, если, не дай бог, ее этапируют, мы будем это требовать.





