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NEWSru.co.il :: В мире15 октября 2019 г., 12:49

Адвокат Наамы Иссахар в интервью NEWSru.co.il: "Считаю приговор незаконным"

Эксклюзив NEWSru Israel
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Александр Тайц, адвокат Наамы Иссахар Наама Иссахар Яффа Иссахар около здания Химкинского суда. 14 октября 2019 года
 
   
 
 
Александр Тайц, адвокат Наамы Иссахар

 
   
 
 
Наама Иссахар

 
   
 
 
Яффа Иссахар около здания Химкинского суда. 14 октября 2019 года

Александр Тайц, адвокат Наамы Иссахар, приговоренной российским судом к 7,5 годам колонии за "контрабанду наркотиков", рассказал редакции NEWSru.co.il, на каком этапе в настоящий момент находится дело израильтянки и как могут дальше развиваться события.

Беседовала Алла Гаврилова.

Что сейчас происходит с делом Наамы? На каком этапе находится апелляция?

Мы подали жалобу и запросили протоколы судебных заседаний. После получения протоколов мы подадим еще одну жалобу, и Московский областной суд назначит дату рассмотрения апелляции. Поскольку протоколы не готовы, я пока не могу предположить, когда это произойдет. Несмотря на установленные законом сроки передачи протоколов, их изготовление зачастую задерживается.

Как вы будете действовать в том случае, если Московский областной суд отклонит апелляцию?

Я буду рекомендовать Нааме и ее семье пройти при необходимости все инстанции и обжаловать приговор до последней возможности, поскольку считаю приговор незаконным... Если Московский областной суд отклонит нашу апелляцию, можно будет подать кассационную жалобу и потребовать пересмотра всех вынесенных судебных актов – как приговора, так и судебного акта апелляционной процедуры. Если кассационный суд наши жалобы отклонит, следующий этап – это Верховный суд. Если и это не поможет, я буду рекомендовать Нааме обратиться в Европейский суд по правам человека.

Вы добиваетесь полной отмены приговора?

Я добиваюсь полного оправдания по той части приговора, которая касается контрабанды наркотиков.

Сколько времени может занять весь этот процесс?

От нескольких месяцев до года и больше. Мы еще даже не получили протоколы судебных заседаний.

Можно ли подать жалобу в ЕСПЧ сразу, минуя российские апелляционные инстанции?

Можно миновать Верховный суд и обратиться сразу в ЕСПЧ, но поскольку прецедентов таких нет и приговоров подобных нет, хотелось бы услышать мнение и понять позицию Верховного суда на эту тему.

Когда Нааму могут этапировать из СИЗО в место отбывания наказания?

Если апелляционная инстанция не отменит приговор, ее могут отправить в колонию сразу после рассмотрения апелляции.

Вам известно, в какую колонию ее могут отправить? Существуют ли отдельные колонии для иностранцев?

Колоний для иностранцев в России нет и никаких специальных процедур для иностранных граждан тоже нет. Но я не исключаю, что если ее этапируют, то отправят в колонию, где уже находятся иностранные граждане. В какую именно – трудно сказать.

Редакции NEWSru.co.il пока не удалось получить данные от пресс-службы УФСИН России об иностранных заключенных в российских колониях, однако в российских СМИ публиковались эти данные за 2017 год, когда в российских тюрьмах находились около 29 тысяч иностранных граждан. Подавляющее большинство из них – граждане бывших советских республик или стран Африки, однако есть также граждане США или стран Евросоюза. Около трети иностранцев сидят в России за те или иные преступления, связанные с наркотиками. – прим. ред.

Когда вы видели Нааму в последний раз? В каком она состоянии?

После вынесения приговора я ее еще не видел, еду к ней сегодня. Она в крайне подавленном состоянии, что естественно в ее ситуации – шестимесячное заключение в тюрьме, языковой барьер, полный информационный вакуум, плюс такой тяжелый приговор. Сегодня я в том числе еду к ней для того, чтобы объяснить текущую ситуации и то, что может ее ожидать... У Наамы, конечно, другой менталитет, и ей сложно понять, почему в суде нет правосудия, как такое может происходить и почему никто не слышит очевидных доводов.

Лично к вам кто-нибудь обращался по поводу Алексея Буркова и информации о том, что российские власти хотят обменять Нааму на российского хакера?

Нет.

Но вы согласны с тем, что это дело политическое?

У меня нет достоверной информации, поэтому я не могу однозначно сказать, политическое это дело или нет.

Может ли Наама в случае вступления приговора в силу требовать своей выдачи Израилю и отбывания наказания на родине?

Закон это позволяет, но мы не знаем, осуществимо ли это в данном случае. Безусловно, если, не дай бог, ее этапируют, мы будем это требовать.



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