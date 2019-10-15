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NEWSru.co.il :: В мире15 октября 2019 г., 16:41

Дело об изнасиловании на Кипре: в суде британка заявила, что полиция вынудила ее забрать жалобу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Подозревавшиеся в причастности к изнасилованию, вернулись в Израиль Дело об изнасиловании на Кипре: в суде британка заявила, что полиция вынудила ее забрать жалобу Дело об изнасиловании на Кипре: в суде британка заявила, что полиция вынудила ее забрать жалобу
 
   
 
 
Подозревавшиеся в причастности к изнасилованию, вернулись в Израиль
Flash90 Фото 1 из 3

 
   
 
 
Дело об изнасиловании на Кипре: в суде британка заявила, что полиция вынудила ее забрать жалобу
iStock. Фото: AndreyPopov Фото 2 из 3

 
   
 
 
Дело об изнасиловании на Кипре: в суде британка заявила, что полиция вынудила ее забрать жалобу
Getty Images/OcusFocus Фото 3 из 3

Во вторник, 15 октября, на Кипре состоялись судебные слушания по делу 19-летней туристки из Великобритании, которую обвиняют в даче ложных показаний против израильских подростков.

Речь идет об инциденте, который произошел в отеле Napa Rocks, в ночь на 17 июля. Британская туристка обвинила израильтян в групповом изнасиловании. В рамках расследования были задержаны 12 израильских подростков. Спустя несколько недель девушка забрала жалобу, подростки были освобождены и вернулись в Израиль, а статус девушки изменился с потерпевшей на подозреваемую.

Девушка заявила в суде, что она забрала жалобу на израильтян под давлением местной полиции. Она также утверждает, что ее вынудили подписать признание о том, что она придумала историю про изнасилование. "Я была изнасилована, как я об этом ранее сообщила полиции", - заявила девушка.

Она также рассказала, что за несколько минут до того, как подписала признание о даче ложных показаний, она переписывалась с друзьями, рассказывая им об оказываемом на нее давлении. В частности, о том, что следователи угрожали сделать запрос в Интерпол и арестовать всех ее друзей. Однако из подруг девушки, с которой та вела переписку, выступает в суде в качестве свидетеля защиты.

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