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NEWSru.co.il :: В мире15 октября 2019 г., 07:16

США ввели санкции против министерств обороны и энергетики Турции

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Хулуси Акар Сулейман Сойлу Реджеп Тайип Эрдоган и Фатих Донмез
 
   
 
 
Хулуси Акар
Getty Images Фото 1 из 3

 
   
 
 
Сулейман Сойлу

 
   
 
 
Реджеп Тайип Эрдоган и Фатих Донмез

Министерство финансов США объявило о введении санкций против министерств обороны и энергетики Турции, а также против министра обороны Турции Хулуси Акара, министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза. Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела, говорится в официальном сообщении на сайте американского минфина.

В то же время власти США подчеркивают, что ограничительные меры не должны мешать работе ООН и НПО в Турции, отмечает "Интерфакс". Также Соединенные Штаты не будут препятствовать через санкции турецким гуманитарным операциям в Сирии. Кроме того, ограничительные меры будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

Ограничительные меры стали ответом Вашингтона на военную операцию Турции против курдов на северо-востоке Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ о санкциях в отношении представителей властей Турции в связи с проводимой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. "Я скоро издам указ, разрешающий введение санкций в отношении действующих и бывших официальных лиц Турции, а также любых лиц, способствующих дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии", – было сказано в сообщении от имени Трампа на его странице в Twitter. Американский президент пояснял, что санкции будут ведены в отношении тех, "кто может быть причастен к серьезным нарушениям прав человека, препятствованию прекращению огня и возвращению перемещенных лиц домой, принудительной репатриации беженцев или угрозе миру, безопасности и стабильности в Сирии". Кроме того, президент США принял решение вернуть 50-процентную пошлину на сталь для Турции, передает ТАСС.

Издание The Hill со ссылкой на вице-президента Майка Пенса пишет, что Дональд Трамп разговаривал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призывал его к немедленному прекращению огня в Сирии. В ходе этой беседы, как утверждает Пенс, Эрдоган дал "твердое обязательство", что турецкая армия не будет атаковать на сирийский город Кобани с преимущественно курдским населением.

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Трамп анонсировал санкции в отношении Турции


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