Нетаниягу пригласил жителей Мексики в Израиль "пройти по следам Иисуса"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу завершил турне по странам Латинской Америки и вылетел из Мехико в Нью-Йорк, где он выступит на Генеральной ассамблее ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

В Мексике Нетаниягу встретился с президентом Энрике Пеньей Ньето, подписав соглашения о сотрудничестве в сферах космоса и международного развития (МАШАВ), а также соглашение об авиасообщении между странами.

Кроме того, была достигнута договоренность о существенном расширении договора о свободной торговле.

Также Нетаниягу принял участие во встрече с министром финансов Мексики Хосе Антонио Меаде и 16 ведущими мексиканскими бизнесменами, и встретился с лидерами еврейской общины страны.

Израильский премьер пригласил жителей Мексики посетить Израиль. "У вас есть Храм Божьей Матери Гваделупской, в котором явилась Дева Мария. Израиль – это место, где она родилась, и где учил и проповедовал Иисус. Я предлагаю всем нашим друзьям в Мексике посетить Израиль, пройти по следам Иисуса, увидеть, как пробудилась к жизни эта древняя земля", - заявил Нетаниягу.

Напомним, что ранее Нетаниягу посетил Буэнос-Айрес и Боготу, встретившись с президентами Аргентины и Колумбии. Также в Аргентине прошла встреча со специально прилетевшим с этой целью президентом Парагвая.

В Боготе стороны подписали несколько соглашений, включая меморандум о сотрудничестве в научной сфере, а также протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере организованного туризма. В ходе встречи президент Хуан Мануэль Сантос поблагодарил Израиль за поддержку в ходе переговоров с боевиками FARC.

В Буэнос-Айресе прошли переговоры премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Аргентины Маурисио Макри, а также с президентом Парагвая Орасио Картесом. В первый день визита в Аргентину Нетаниягу с супругой встретился с семьями жертв терактов 1992 и 1994 годов, а также с теми, кто получил ранения в результате взрывов около посольства Израиля и в здании Аргентинского еврейского культурного центра.

Аргентинское издание Bubble писало, что, помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в сферах технологий, торговли и безопасности, лидеры двух государств подпишут договор о передаче Аргентиной Израилю всех правительственных архивов, связанных с Холокостом.





