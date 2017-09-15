Теракт в лондонском метро: 22 человека получили ожоги

В пятницу, 15 сентября, в поезде метро на станции "Парсонс Грин", расположенной на юго-западе Лондона, прогремел взрыв. На место были направлены крупные силы полиции, медики и пожарная охрана. На станции и в поезде началась паника. Спустя несколько часов после взрыва власти Лондона объявили, что речь идет о теракте. По сведениям полиции, в вагоне сработало самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва пострадали, по крайней мере, 22 человека, среди которых – 10-летний мальчик. Большинство из них получили ожоги лица, рук и ног, некоторые пострадали в давке, возникшей, когда люди поняли, что произошел теракт. Служба скорой помощи британской столицы сообщила, что первые ее сотрудники были на месте через пять минут после вызова.

По мнению экспертов, взрывное устройство, сделанное весьма примитивно, тем не менее, было снабжено таймером – это означает, что террорист, оставивший его в вагоне, успел выйти на предыдущей станции. Полиция не исключает, что террорист действовал не один. В настоящее время в районах, прилегающих к станции метро "Парсонс Грин" разыскивается сообщник террориста, возможно, вооруженный ножом.

Премьер-министр Тереза Мэй проведет в ближайшие часы заседание чрезвычайного правительственного комитета, который собирается в экстренных случаях.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью телеканалу Sky News: "Очевидно, что всем необходимо сохранять спокойствие и заниматься обычными делами, насколько это возможно. Насколько я понимаю, британская транспортная полиция и управление лондонского транспорта держат ситуацию под контролем и поделятся информацией, когда что-то будет известно".

Свой комментарий происшедшему дал и президент США Дональд Трамп. "Еще одно нападение в Лондоне, совершенное террористом-неудачником. Это больные люди с умственными проблемами, которых Скотленд-Ярд держал в поле зрения. Нужно действовать активнее!" - написал он в своем "Твиттере".



