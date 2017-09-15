15 сентября 2017 г.
последняя новость: 15:20
"Жди меня" не выйдет в эфир
Кира Радински - наука предсказывать будущее
Лолита просит израильский паспорт
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:05 Теракт в лондонском метро: 22 человека получили ожоги
13:51 Тереза Мэй проведет экстренное совещание в связи со взрывом в метро Лондона
13:05 Тунис разрешил мусульманкам выходить за иноверцев
11:12 Взрыв в лондонском метро, есть пострадавшие
11:00 В Гарварде состоялось вручение Шнобелевской премии
10:08 Попытка теракта возле Собора Парижской Богоматери
09:50 Полиция Аргентины: прокурор, который вел дело о теракте в Еврейском центре Буэнос-Айреса, был убит
08:34 Нетаниягу пригласил жителей Мексики в Израиль "пройти по следам Иисуса"
07:32 Скончалась старейшая в мире гигантская панда Баси
03:43 На центральной площади Белгорода водитель выбросил из машины труп и покончил с собой
В мире

Теракт в лондонском метро: 22 человека получили ожоги

время публикации: 15:05 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати фото
Теракт в лондонском метро: 22 человека получили ожоги
Теракт в лондонском метро: 22 человека получили ожоги
Теракт в лондонском метро: 22 человека получили ожоги

В пятницу, 15 сентября, в поезде метро на станции "Парсонс Грин", расположенной на юго-западе Лондона, прогремел взрыв. На место были направлены крупные силы полиции, медики и пожарная охрана. На станции и в поезде началась паника. Спустя несколько часов после взрыва власти Лондона объявили, что речь идет о теракте. По сведениям полиции, в вагоне сработало самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва пострадали, по крайней мере, 22 человека, среди которых – 10-летний мальчик. Большинство из них получили ожоги лица, рук и ног, некоторые пострадали в давке, возникшей, когда люди поняли, что произошел теракт. Служба скорой помощи британской столицы сообщила, что первые ее сотрудники были на месте через пять минут после вызова.

По мнению экспертов, взрывное устройство, сделанное весьма примитивно, тем не менее, было снабжено таймером – это означает, что террорист, оставивший его в вагоне, успел выйти на предыдущей станции. Полиция не исключает, что террорист действовал не один. В настоящее время в районах, прилегающих к станции метро "Парсонс Грин" разыскивается сообщник террориста, возможно, вооруженный ножом.

Премьер-министр Тереза Мэй проведет в ближайшие часы заседание чрезвычайного правительственного комитета, который собирается в экстренных случаях.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью телеканалу Sky News: "Очевидно, что всем необходимо сохранять спокойствие и заниматься обычными делами, насколько это возможно. Насколько я понимаю, британская транспортная полиция и управление лондонского транспорта держат ситуацию под контролем и поделятся информацией, когда что-то будет известно".

Свой комментарий происшедшему дал и президент США Дональд Трамп. "Еще одно нападение в Лондоне, совершенное террористом-неудачником. Это больные люди с умственными проблемами, которых Скотленд-Ярд держал в поле зрения. Нужно действовать активнее!" - написал он в своем "Твиттере".

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 15 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017