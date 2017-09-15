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Во Франции преступник, вооруженный молотком, напал на двух женщин с криком "Аллах акбар!"

время публикации: 17:20 | последнее обновление: 18:02 блог версия для печати фото
Преступник, вооруженный молотком, напал на двух женщин с криком "Аллах акбар!"
Преступник, вооруженный молотком, напал на двух женщин с криком "Аллах акбар!"
Преступник, вооруженный молотком, напал на двух женщин с криком "Аллах акбар!"

В пятницу, 15 сентября, в городе Шалон-сюр-Сон, расположенном к югу от Лиона, неизвестный мужчина в черном, вооруженный молотком, напал на двух женщин, выкрикивая "Аллах акбар!".

Первая из женщин была атакована в полдень, вторая – через четверть часа. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Ведутся его поиски.

Несколькими часами ранее, около 6:30, неизвестный, вооруженный ножом, напал на военнослужащего контртеррористического подразделения, патрулировавшего улицу возле станции метро Шатле, недалеко от Собора Парижской Богоматери. При этом он выкрикивал террористические лозунги, сообщает LCI.

Военнослужащий сумел повалить нападавшего на землю и удерживал его до прибытия полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что в течение последнего года в Париже было совершено несколько нападений на военнослужащих и сотрудников полиции. В апреле офицер полиции был застрелен на Елисейских полях. В июне террорист был застрелен при попытке протаранить военный транспорт на автомобиле с газовыми баллонами. В августе 7 военнослужащих были ранены в результате автомобильного теракта.



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