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В мире

КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии

время публикации: 02:52 | последнее обновление: 02:54 блог версия для печати фото
КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии

Армия КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии, передает южнокорейское агентство Yonhap.

"Этим утром КНДР запустила неопознанную ракету в восточном направлении", – сообщил в пятницу, 15 сентября, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Запуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. Ракета достигла высоты 770 км и пролетела 3.700 км, отметили представители южнокорейской армии.

По информации японского телеканала NHK, ракета упала в океан примерно в двух тысячах км от острова Хоккайдо.

Как передает агентство "Интерфакс", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал совещание совета национальной безопасности в пятницу, чтобы обсудить очередной ракетный запуск КНДР.

Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

Никки Хейли, постпред США в ООН, заявила, что безответственные действия Пхеньяна свидетельствуют о том, что Ким Чен Ын "хочет развязать войну", и призвала применить в отношении страны-изгоя наиболее эффективные дипломатические меры.

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