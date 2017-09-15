КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии

Армия КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии, передает южнокорейское агентство Yonhap.

"Этим утром КНДР запустила неопознанную ракету в восточном направлении", – сообщил в пятницу, 15 сентября, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Запуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. Ракета достигла высоты 770 км и пролетела 3.700 км, отметили представители южнокорейской армии.

По информации японского телеканала NHK, ракета упала в океан примерно в двух тысячах км от острова Хоккайдо.

Как передает агентство "Интерфакс", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал совещание совета национальной безопасности в пятницу, чтобы обсудить очередной ракетный запуск КНДР.

Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

Никки Хейли, постпред США в ООН, заявила, что безответственные действия Пхеньяна свидетельствуют о том, что Ким Чен Ын "хочет развязать войну", и призвала применить в отношении страны-изгоя наиболее эффективные дипломатические меры.