Первые жертвы урагана "Флоренс": пятеро погибших, среди них – женщина с ребенком

По меньшей мере пять человек погибли в штате Северная Каролина в США в результате удара урагана "Флоренс". Спасательные службы затрудняются добраться до пострадавших.

На улице Мерсер Авеню в Вилмингтоне рухнувшее на жилой дом дерево убило женщину с младенцем и тяжело ранило мужчину. Женщина успела вызвать службу спасения, однако спасатели не смогли добраться до нее вовремя.

Еще два человека погибли в округе Пендер: мужчина в возрасте 78 лет получил смертельный удар током при попытке запустить генератор, а пожилая женщина скончалась от инфаркта, поскольку медики не сумели добраться вовремя до ее дома.

Пятой жертвой стал еще один мужчина, погибший от удара током в округе Ленуар.

Около 900 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества. Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие три дня в Северной и Южной Каролине выпадет двухнедельная норма осадков.