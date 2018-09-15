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Первые жертвы урагана "Флоренс": пятеро погибших, среди них – женщина с ребенком

время публикации: 06:42 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
Первые жертвы урагана "Флоренс": пятеро погибших, включая женщину с ребенком
Ураган "Флоренс" в Северной Каролине
Ураган "Флоренс" в Северной Каролине

По меньшей мере пять человек погибли в штате Северная Каролина в США в результате удара урагана "Флоренс". Спасательные службы затрудняются добраться до пострадавших.

На улице Мерсер Авеню в Вилмингтоне рухнувшее на жилой дом дерево убило женщину с младенцем и тяжело ранило мужчину. Женщина успела вызвать службу спасения, однако спасатели не смогли добраться до нее вовремя.

Еще два человека погибли в округе Пендер: мужчина в возрасте 78 лет получил смертельный удар током при попытке запустить генератор, а пожилая женщина скончалась от инфаркта, поскольку медики не сумели добраться вовремя до ее дома.

Пятой жертвой стал еще один мужчина, погибший от удара током в округе Ленуар.

Около 900 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества. Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие три дня в Северной и Южной Каролине выпадет двухнедельная норма осадков.

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