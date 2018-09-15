Израильтяне обнаружили в российской сети "ВКонтакте" конкурс красоты "Мисс Гитлер"

В пятницу, 14 сентября, издание Times of Israel сообщило о международном конкурсе красоты "Мисс Гитлер", проводимом одним из сообществ российской соцсети "ВКонтакте".

Среди участниц этого конкурса оказались девушки из Германии, Италии, России и США. Согласно условиям конкурса, девушки должны были разместить в сообществе свое фото с рассказом о том, почему они "любят и чтят Третий рейх Адольфа Гитлера".

На фотографиях участницы поднимали руку в нацистском приветствии и украшали себя нацистской символикой. При этом девушки использовали свои настоящие имена и сообщали о том, что принадлежат к тем или иным неонацистским организациям, подтверждая это снимками, сделанными на митингах.

Сотни пользователей "ВКонтакте" приняли участие в онлайн-голосовании, тысячи посетили сообщество.

Первой на конкурс красоты "Мисс Гитлер" обратила внимание израильским отделением американской компании Vocativ, занимающейся исследованием контента на 15 языках. Затем израильская телекомпания "Хадашот" связалась с администрацией "ВКонтакте", призвав заблокировав сообщество. После этого страницу внесли в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

В настоящее время паблик заблокирован.

В 2014 году "ВКонтакте" проходил аналогичный конкурс красоты под названием " Miss Ostland 2014", посвященный вождю Третьего рейха, в котором 24 участницы боролись за звание "Мисс Гитлер".

Победительницей этого "соревнования" стала гражданка Украины Елена Бернацкая, набравшая 76 лайков, которая написала под своей фотографией: "Не забывайте имя Гитлера, он наш вечно живой кумир на века".

Страница конкурса была также заблокирована после того, как ее обнаружила компания Vocativ.





