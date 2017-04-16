Власти и духовенство Чечни открыто угрожают расправой российским журналистам

Чеченские парламентарии и представители духовенства, ранее выступавшие с угрозами в адрес сотрудников "Новой газеты", опубликовавшей расследование о репрессиях, которым подвергаются чеченские геи, озвучили угрозы в адрес редакции радиостанции "Эхо Москвы", выразившей солидарность сотрудникам "Новой".

1 апреля российская "Новая газета" со ссылкой на собственные источники сообщила о задержаниях, пытках и "убийствах чести" жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Три дня спустя в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей исламского духовенства. На этом собрании Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив "Новой газеты" в клевете и назвал их "врагами нашей веры и нашей родины". Речи Шахидова и других выступавших транслировалось местным телевидением и широко разошлись в интернете.

По результатам этого собрания была принята резолюция, один из пунктов которой гласит "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

По мнению журналистов "Новой газеты", а также их коллег из "Медиазоны", "Лентач", ТВ-2, "Дождя", "РБК", The Moscow Times и других российских и зарубежных СМИ, эта резолюция подталкивает религиозных чеченских фанатиков к расправам над журналистами.

Все эти СМИ призвали российские власти расследовать угрозы в адрес журналистов.

Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании геев в Чечне настигнет "возмездием Аллаха". Муфтий назвал журналистов "вставшими на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ в лице духовенства Чеченской республики".

Напомним, расследование "Новой газеты" и последовавшие за ним новые публикации, в том числе в западных СМИ, сообщают о том, что в двух чеченских населенных пунктах (в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт) существуют секретные тюрьмы, в которые с декабря 2017 года власти Чечни начали помещать гомосексуалов. Согласно данным источников "Новой", за последние полгода были задержаны не менее 100 человек. Известны имена троих погибших, но источники в официальных структурах Чечни и местные ЛГБТ-активисты утверждают, что жертв гораздо больше.

3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы проверят информацию о репрессиях в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

8 апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов официально обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет РФ начать расследование приведенных "Новой" фактов.

11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя СК РФ Александра Бастрыкина незаконным.





