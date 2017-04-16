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В мире

Делегация США прибыла в Афганистан: Герберт Макмастер встретился с президентом страны

время публикации: 19:29 | последнее обновление: 19:37 блог версия для печати фото
Президент Афганистана Ашраф Гани

Делегация США во главе с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером встретилась в воскресенье с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Представитель Белого дома прибыл в Афганистан через несколько дней после нанесения удара по террористам с помощью сверхмощной авиабомбы MOAB.

"Советник по национальной безопасности генерал-лейтенант Макмастер, к которому присоединилась высокопоставленная американская межведомственная делегация, встретился с президентом (Ашрафом) Гани, министром иностранных дел (Абдуллой) Абдуллой, советником по национальной безопасности (Мухаммадом Ханифом) Атмаром и другими высокопоставленными лидерами правительства национального единства", пишет 16 апреля информационное агентство РИА Новости.

В ходе встречи обсуждались общие приоритеты и укрепление двустороннего сотрудничества, а также совместные усилия по противодействию террористическим группам. Генерал Макмастер от имени своей страны пообещал и впредь оказывать поддержку Афганистану, говорится в сообщении.

Reuters отмечает, что впервые в Афганистан прибыл высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа. Визит проходит в период, когда в США обсуждается возможное увеличение военного контингента. В настоящее время в Афганистане находится около 9000 военнослужащих из США, напоминает сайт NEWSru.com.

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