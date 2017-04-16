Советник Белого дома Макмастер: "Пришло время жестко поговорить с Россией"

Герберт Макмастер, советник Белого дома по национальной безопасности, выступил в воскресенье в передаче This Week, идущей на телеканале АВС. В ходе интервью он заявил: пришло время "жестко поговорить" с Россией относительно поддержки, оказываемой Кремлем президенту Асаду, а также о ее "провокативных" действиях в Европе.

Об этом пишет 16 апреля информационное агентство Reuters.

Генерал-лейтенант Макмастер убежден, что поддержка Россией правительства Асада привела к гражданской войне в Сирии и спровоцировала кризис в соседних странах и Европе.