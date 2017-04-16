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Белый дом: в отношении КНДР возможны все варианты действий

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати фото
Белый дом: в отношении КНДР возможны все варианты действий

Герберт Макмастер, советник по национальной безопасности при президенте США, заявляет, что Дональд Трамп готов принять все необходимые меры в отношении Северной Кореи, которая может представлять угрозу интересам его страны, подчеркнув, что не исключен ни один из возможных вариантов.

Об этом пишет в воскресенье, 16 апреля, издание Washington Examiner.

В интервью, данном им программе This Week телеканала АВС генерал-лейтенант Макмастер отметил, что ни он, ни его босс, не намерены пока афишировать, что именно планируют предпринять в отношении КНДР, но не допустят, чтобы этот режим угрожал США.

Ранее в этот день Трамп сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter, что Китай согласился сотрудничать с Белым домом для разрешения проблемы Северной Кореи. "С чего бы мне называть Китай валютным манипулятиором – они работают с нами над разрешением северокорейской проблемы. Посмотрим, что из этого выйдет", – такой текст глава Белого дома в своем микроблоге.

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