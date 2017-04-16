16 апреля 2017 г.
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В мире

Армия КНДР предприняла неудачную попытку пуска ракеты

время публикации: 05:23 | последнее обновление: 05:26 блог версия для печати фото
Армия КНДР предприняла неудачную попытку пуска ракеты

В ночь на 16 апреля стало комитет начальников штабов Южной Кореи передал через агентство Yonhap, что армия КНДР без предварительного уведомления предприняла попытку запуска ракеты с полигона около города Синпхо, но ракета взорвалась при старте.

Американские военные, находящиеся в регионе, также зафиксировали взрыв ракеты на стартовой площадке в КНДР. Тип ракеты пока не определен.

Предыдущий пуск ракеты Северная Корея осуществила 5 апреля. Тогда была запущена баллистическая ракета средней дальности типа Пуккыксон-2" (KN-15 по классификации NATO). Тогда ракета поднялась на высоту около 190 км и упала на удалении 60 км от места старта.

Ранее власти Южной Кореи высказывали опасения по поводу возможных пусков ракет в КНДР, где 15 апреля отмечали 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена – главный праздник страны, который называют Днем солнца.

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