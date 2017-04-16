16 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:53 Самолет Токио-Москва вынужденно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажирки
20:03 В городе Пальма-де-Мальорка автомобиль совершил наезд на пешеходов
19:52 На железнодорожном вокзале в Вене столкнулись два поезда
19:29 Михаил Ходорковский ушел с поста председателя движения "Открытая Россия"
18:22 Der Spiegel: исполнитель теракта в Берлине получил приказ "Исламского государства"
16:33 Сотрудники банка тайно воспользовались кредиткой клиентки, чтобы купить кофе
15:42 Глава МИД РФ не верит, что в Сирии осталось 700 тонн химического оружия
15:14 Служба безопасности аэропорта потребовала, чтобы мусульманка сняла хиджаб
13:47 Член британского парламента спел с группой, обвиненной в симпатиях к нацизму
12:38 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3
В мире

Самолет Токио-Москва вынужденно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажирки

время публикации: 01:53 | последнее обновление: 01:53 блог версия для печати

Самолет Airbus-330 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Токио-Москва, в субботу, 15 апреля, совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново", передает ТАСС.

"Самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту "Емельяново" в связи с ухудшением самочувствия 27-летней пассажирки, гражданки РФ. Медики оказали ей помощь, судно совершило дозаправку и вылетело в пункт назначения", – сообщили агентству в пресс-службе аэропорта.

По информации источника Life.ru, во время полета пассажирке, страдающей сахарным диабетом, стало плохо, ей потребовалась инъекция инсулина. Однако выяснилось, что девушка сдала все лекарства в багаж, и экипаж принял решение о незапланированной посадке.

Медики прибывшей в аэропорт по вызову "скорой" сделали пассажирке укол инсулина и наблюдали за ее состоянием еще около часа.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 15 апреля 2017 г.
Самолет не смог вылететь в Прагу из-за "мальчишников", продолжавшихся на борту
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2017 г.
Еще один инцидент на борту United Airlines: пассажира ужалил скорпион
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
Экипаж Turkish Airlines принял роды на высоте в 13 тысяч метров
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
На борту самолета, вылетавшего из Москвы в Париж, умер пассажир







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017