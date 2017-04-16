Самолет Токио-Москва вынужденно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет Airbus-330 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Токио-Москва, в субботу, 15 апреля, совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново", передает ТАСС.

"Самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту "Емельяново" в связи с ухудшением самочувствия 27-летней пассажирки, гражданки РФ. Медики оказали ей помощь, судно совершило дозаправку и вылетело в пункт назначения", – сообщили агентству в пресс-службе аэропорта.

По информации источника Life.ru, во время полета пассажирке, страдающей сахарным диабетом, стало плохо, ей потребовалась инъекция инсулина. Однако выяснилось, что девушка сдала все лекарства в багаж, и экипаж принял решение о незапланированной посадке.

Медики прибывшей в аэропорт по вызову "скорой" сделали пассажирке укол инсулина и наблюдали за ее состоянием еще около часа.