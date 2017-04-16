Старейший человек на Земле, итальянка Эмма Морано, умерла в возрасте 117 лет

В Италии в субботу, 15 апреля, умерла Эмма Морано, считавшаяся самым старым человеком на Земле. Ей было 117 лет и 137 дней.

Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года в Пьемонте, на северо-западе Италии. Она оставалась последним из живущих долгожителей, родившихся в XIX веке, после того как в мае 2016 года в Нью-Йорке в возрасте 116 лет умерла Сюзанна Мушатт Джонс, которая родилась 6 июля 1899 года, отмечает новостная служба BBC.

Морано объясняла свое долголетие генетическими особенностями (несколько ее сестер достигли 100-летнего возраста) и диетой из трех яиц в день, два из которых – сырые.

После смерти Эммы Морано самым старым человеком на планете стала жительница Ямайки Вайолет Браун, родившаяся 10 марта 1900 года.