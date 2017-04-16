Тревога в аэропортах Индии: получено предупреждение о захвате самолетов

Аэропорты в индийских городах Мумбаи, Ченнаи и Хайдабарад были приведены в состояние повышенной готовности в связи с угрозой захвата авиалайнеров, о которой сообщает в воскресенье, 16 апреля, телеканал NDTV.

По информации источника, накануне старший офицер полиции Мумбаи получил сообщение по электронной почте от женщины, которая утверждала, что подслушала разговор группы мужчин в ресторане, сговаривавшихся об угоне самолетов в трех аэропортах.

Полиция Мумбаи поставила в известность Центральные силы промышленной безопасности (CISF), ответственные за подержание безопасности в аэропортах страны. В операции по предотвращению терактов были также задействованы Служба национальной безопасности были приведены в состояние боевой готовности и подразделения по борьбе с террором , усилившие охрану на входах и парковках аэропортов и привлекшие кинологов с собаками и группы быстрого реагирования.

Сотрудники служб безопасности рекомендуют экипажам авиалайнеров повысить бдительность, а Авиакомпании, в свою очередь, посоветовали пассажирам прибывать в аэропорты заранее и оказывать содействие сотрудникам службы охраны аэропортов, пишет информационное агентство РИА Новости.