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Тревога в аэропортах Индии: получено предупреждение о захвате самолетов

время публикации: 15:25 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Тревога в аэропортах Индии: получено предупреждение о захвате самолетов

Аэропорты в индийских городах Мумбаи, Ченнаи и Хайдабарад были приведены в состояние повышенной готовности в связи с угрозой захвата авиалайнеров, о которой сообщает в воскресенье, 16 апреля, телеканал NDTV.

По информации источника, накануне старший офицер полиции Мумбаи получил сообщение по электронной почте от женщины, которая утверждала, что подслушала разговор группы мужчин в ресторане, сговаривавшихся об угоне самолетов в трех аэропортах.

Полиция Мумбаи поставила в известность Центральные силы промышленной безопасности (CISF), ответственные за подержание безопасности в аэропортах страны. В операции по предотвращению терактов были также задействованы Служба национальной безопасности были приведены в состояние боевой готовности и подразделения по борьбе с террором , усилившие охрану на входах и парковках аэропортов и привлекшие кинологов с собаками и группы быстрого реагирования.

Сотрудники служб безопасности рекомендуют экипажам авиалайнеров повысить бдительность, а Авиакомпании, в свою очередь, посоветовали пассажирам прибывать в аэропорты заранее и оказывать содействие сотрудникам службы охраны аэропортов, пишет информационное агентство РИА Новости.

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Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
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