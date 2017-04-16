В Ницце задержан мужчина, угрожавший "всех убить" во время пасхальной службы в церкви

В воскресенье, 16 апреля, во время пасхальной службы в церкви Святого Петра в центре французского города Ницца в помещение храма ворвался мужчина в камуфляжной форме, который выкрикивал угрозы в адрес прихожан, сообщает сайт Nice-Matin.

По словам свидетелей, на руках у этого мужчины были горнолыжные перчатки, и он кричал, что "всех убьет".

На место происшествия были вызваны полицейские, которые задержали этого человека. Сопротивления он не оказывал.

Начато расследование. Не исключено, что речь идет о сумасшедшем.

14 июля 2016 года 31-летний Мухаммад Лахуайэдж Бухлель, управляя грузовиком, убил в Ницце 85 человек, более 430 получили ранения и травмы. Среди погибших было 10 детей. Помимо граждан Франции, погибли граждане США, России, Украины, Туниса, Швейцарии, Алжира, Армении, Бельгии, Германии, Казахстана, Марокко, Польши и Великобритании. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".