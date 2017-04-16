Новым председателем "Открытой России" стал Александр Соловьев, бывший помощник Дмитрия Гудкова

В ходе проходящей в Таллине конференции "Открытой России" был избран новый председатель движения, которым стал бывший помощник депутата Госдумы шестого созыва Дмитрия Гудкова Александр Соловьев. Об этом 16 апреля сообщает сайт "Открытой России".

Днем ранее основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил, что покидает пост председателя движения. "Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", - сказал он.

Ранее Александр Соловьев исполнял в движении роль координатора проекта "Открытое право". В "Открытую Россию" Соловьев вступил в ходе Учредительной конференции в Хельсинки в ноябре 2016 года по рекомендации Владимира Кара-Мурзы младшего.

Участники конференции также одобрили предложение Михаила Ходорковского поддержать кандидатуру Алексея Навального на президентских выборах и кандидатуру Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.