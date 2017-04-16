С авиарейса Манчестер-Прага сняли более 20 дебоширов

Вылет рейса LS887 авиакомпании Jet2 из Манчестера в Прагу был задержан на два с половиной часа из-за беспорядков на борту самолета, сообщает британское издание Independent.

Судя по имеющейся информации несколько десятков молодых людей устроили потасовку на борту самолета и нанесли ущерб имуществу авиакомпании.

Были вызваны полицейские и сотрудники службы безопасности, которые вывели из самолета 23 пассажиров, причастных к этому инциденту. Один из задержанных позже был арестован, двоим предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. Будут ли выдвинуты какие-либо обвинения в отношении еще 20 пассажиров, снятых с рейса, пока неясно.

О национальности нарушителей порядка не сообщается.

Компания Jet2 извинилась перед клиентами за происшедшее.