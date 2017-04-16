16 апреля 2017 г.
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Кадыров о расследовании "Новой газеты": "Попытка очернить наше общество"

время публикации: 22:13 | последнее обновление: 22:13 блог версия для печати фото
Кадыров комментирует расследование "Новой газеты": "Попытка очернить наше общество"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провел встречу с членами местного Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в ходе которой обсуждалось расследование "Новой газеты" об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалистов. По словам Кадырова, появление подобной информации в СМИ является "массированной информационной атакой" на руководимую им республику.

"Используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, предпринимаются попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи. Я заметил, что из этого ничего не получится", – написал глава Чечни на своей странице в социальной сети Instagram.

"В конце 90-х и начале двухтысячных годов люди без вести пропадали. Их количество исчислялось тысячами. Сегодня подобная практика полностью изжита. Правоохранительные органы нацелены на то, чтобы ни одно преступление против личности не оставалось нераскрытым", – заявил Кадыров. Глава Чечни, впрочем, признал, что "общества без проблем не бывает", и призвал местных правозащитников "оперативно реагировать на любые негативные факты, добиваться их устранения, не ограничиваясь публичными заявлениями".

"Весь мир видит и знает правду о Чечне, знает, что побежден терроризм, демократическим путем созданы органы власти, нет проблем в области религиозных и национальных отношений. А люди без стыда и совести всегда будут говорить языком лжи и клеветы" – заключил Кадыров, так и не произнеся слово "геи".

Напомним, что 1 апреля российская "Новая газета" со ссылкой на собственные источники сообщила о задержаниях, пытках и "убийствах чести" жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Три дня спустя в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей исламского духовенства, где Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив "Новой газеты" в клевете и назвал их "врагами нашей веры и нашей родины". Речи Шахидова и других выступавших транслировалось местным телевидением и широко разошлись в интернете.

По результатам этого собрания была принята резолюция, один из пунктов которой гласит: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

По мнению журналистов "Новой газеты", а также их коллег из "Медиазоны", "Лентач", ТВ-2, "Дождя", "РБК", The Moscow Times и других российских и российских СМИ, эта резолюция провоцирует чеченских фанатиков и подталкивает их к расправам над журналистами.

Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании геев в Чечне настигнет "возмездием Аллаха". Муфтий назвал журналистов "вставшими на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ в лице духовенства Чеченской республики".

Результаты расследования "Новой газеты" и последовавшие за ним новые публикации, в том числе в западных СМИ, свидетельствуют о том, что в двух чеченских населенных пунктах (в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт) существуют секретные тюрьмы, в которые с декабря 2017 года власти Чечни начали помещать гомосексуалистов. Согласно данным источников "Новой", за последние полгода были задержаны не менее 100 человек. Известны имена троих погибших, но источники в официальных структурах Чечни и местные ЛГБТ-активисты утверждают, что жертв гораздо больше.

3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы проверят информацию о репрессиях в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

8 апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов официально обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет РФ начать расследование приведенных "Новой" фактов.

11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя СК РФ Александра Бастрыкина незаконным.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 апреля 2017 г.
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