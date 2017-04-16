16 апреля 2017 г.
последняя новость: 16:46
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:08 Администрация Трампа проводит отбор кандидатов на пост борца с антисемитизмом
15:25 Тревога в аэропортах Индии: получено предупреждение о захвате самолетов
14:37 С авиарейса Манчестер-Прага сняли более 20 дебоширов
14:22 В Ницце задержан мужчина, угрожавший "всех убить" во время пасхальной службы в церкви
13:16 У побережья Ливии утонули не менее 20 мигрантов
13:10 Еще один иск против United Airlines: в 2013 году бортпроводники применили силу к бывшей королеве красоты
10:36 Новым председателем "Открытой России" стал Александр Соловьев, бывший помощник Дмитрия Гудкова
10:10 Власти и духовенство Чечни открыто угрожают расправой российским журналистам
09:09 Десятки тысяч американцев требуют от Трампа опубликовать свои налоговые декларации
05:23 Армия КНДР предприняла неудачную попытку пуска ракеты
В мире

Администрация Трампа проводит отбор кандидатов на пост борца с антисемитизмом

время публикации: 16:08 | последнее обновление: 16:08 блог версия для печати фото
Представитель Госдепа Марк Тонер

Белый дом назначит специального посла, в обязанности которого вменяется мониторинг глобального антисемитизма, борьба с его проявлением и консультирование других стран в этой области, объявил в конце прошлой неделе представитель Госдепартамента Марк Тонер.

Этот пост был вакантным с момента инаугурации Дональда Трампа в январе этого года, напоминает агентство еврейских новостей JTA.

В минувшую пятницу Тонер уточнил, что США продолжат работу по защите религиозных свободы, а также сообщил, что в настоящее время ведется отбор кандидатов на данную должность. Точная дата назначения избранника на этот пост пока ни известна.

В статье отмечается, что к настоящему моменту целый ряд важных должностей в Белом доме остаются пока вакантными.

Напомним, что результаты опроса, проведенного в начале текущего года социологами Антидиффамационной Лиги, свидетельствуют о том, что лишь 14% американцев склонны к антисемитизму, а подавляющее большинство напротив – обеспокоены ростом насилия в отношении евреев.

52% опрошенных обеспокоены всплеском насилия в отношении евреев, а 76% волнуют антиисламские настроения. 47% граждан США отметили, что антисемитизм стал более ощутим в стране в ходе президентской кампании 2016 года. 49% американцев полагают, что Дональд Трамп делает недостаточно для борьбы с антисемитизмом, а 39% придерживаются противоположного мнения.

В ходе этого исследования выяснилось, что в среде американских мусульман количество антисемитов значительно больше, чем в среднем по стране – 34% адептов ислама испытывают неприязнь к евреям. Впрочем, это значительно меньше, чем в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где подобные чувства присущи 55% и 75% граждан соответственно.

Статистическая погрешность данного опроса не превышает 3%

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2017 г.
Опрос ADL: подавляющее большинство граждан США – не антисемиты







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017