Администрация Трампа проводит отбор кандидатов на пост борца с антисемитизмом

Белый дом назначит специального посла, в обязанности которого вменяется мониторинг глобального антисемитизма, борьба с его проявлением и консультирование других стран в этой области, объявил в конце прошлой неделе представитель Госдепартамента Марк Тонер.

Этот пост был вакантным с момента инаугурации Дональда Трампа в январе этого года, напоминает агентство еврейских новостей JTA.

В минувшую пятницу Тонер уточнил, что США продолжат работу по защите религиозных свободы, а также сообщил, что в настоящее время ведется отбор кандидатов на данную должность. Точная дата назначения избранника на этот пост пока ни известна.

В статье отмечается, что к настоящему моменту целый ряд важных должностей в Белом доме остаются пока вакантными.

Напомним, что результаты опроса, проведенного в начале текущего года социологами Антидиффамационной Лиги, свидетельствуют о том, что лишь 14% американцев склонны к антисемитизму, а подавляющее большинство напротив – обеспокоены ростом насилия в отношении евреев.

52% опрошенных обеспокоены всплеском насилия в отношении евреев, а 76% волнуют антиисламские настроения. 47% граждан США отметили, что антисемитизм стал более ощутим в стране в ходе президентской кампании 2016 года. 49% американцев полагают, что Дональд Трамп делает недостаточно для борьбы с антисемитизмом, а 39% придерживаются противоположного мнения.

В ходе этого исследования выяснилось, что в среде американских мусульман количество антисемитов значительно больше, чем в среднем по стране – 34% адептов ислама испытывают неприязнь к евреям. Впрочем, это значительно меньше, чем в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где подобные чувства присущи 55% и 75% граждан соответственно.

Статистическая погрешность данного опроса не превышает 3%