16 апреля 2017 г.
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В мире

Десятки тысяч американцев требуют от Трампа опубликовать свои налоговые декларации

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати

Десятки тысяч американцев приняли участие в демонстрация в 150 населенных пунктах США, призывая президента США Дональда Трампа опубликовать свои налоговые декларации и опровергая слава Трампа о том, что его налоги не интересуют население страны.

Организаторы "Марша налогов" хотели привлечь внимание к отказу Трампа обнародовать свои налоговые документы, как это делали предшественники Трампа в течение последних четырех десятков лет.

Самые массовые марши прошли в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где на улицы вышли примерно по пять тысяч человек.

В Беркли (штат Калифорния) возникли столкновения между противниками и сторонниками президента. В результате были задержаны около 20 человек.

Напомним, что Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании упорно отказывался предать гласности свои налоговые декларации, нарушив традицию, согласно которой, это ранее делали все кандидаты на пост президента США.

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