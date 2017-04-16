Десятки тысяч американцев требуют от Трампа опубликовать свои налоговые декларации

Десятки тысяч американцев приняли участие в демонстрация в 150 населенных пунктах США, призывая президента США Дональда Трампа опубликовать свои налоговые декларации и опровергая слава Трампа о том, что его налоги не интересуют население страны.

Организаторы "Марша налогов" хотели привлечь внимание к отказу Трампа обнародовать свои налоговые документы, как это делали предшественники Трампа в течение последних четырех десятков лет.

Самые массовые марши прошли в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где на улицы вышли примерно по пять тысяч человек.

В Беркли (штат Калифорния) возникли столкновения между противниками и сторонниками президента. В результате были задержаны около 20 человек.

Напомним, что Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании упорно отказывался предать гласности свои налоговые декларации, нарушив традицию, согласно которой, это ранее делали все кандидаты на пост президента США.