16 апреля 2017 г.
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В мире

Еще один иск против United Airlines: в 2013 году бортпроводники применили силу к бывшей королеве красоты

время публикации: 13:10 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати

В адрес авиакомпании United Airlines один за другим продолжают поступать судебные иски. После громкого скандала с насильственным выдворением "лишнего" пассажира и произошедшего в тот же день инцидента с ужалившим другого пассажира скорпионом журналистка из Хьюстона и бывшая мисс Венесуэла подала в суд на United Airlines в связи с инцидентом, произошедшем с ней на борту самолета этой авиакомпании в 2013 году.

Кармен Мария Монтиэль рассказала The New York Post, что в июне 2013 года летела ночным рейсом из Хьюстона в Боготу с дочерью и мужем, с которым в тот момент находилась в центре тяжелого бракоразводного процесса. Во время рейса, по словам женщины, она попросила бортпроводника дать ей подушку, и с этой просьбы и при участии ее мужа начался скандал, который кончился тем, что двое мужчин связали женщине руки и силой посадили ее на другое место.

Напомним, 9 апреля на рейсе United Airlines 3411 (Чикаго-Луисвилл) произошел инцидент, повлекший за собой серьезные последствия для авиакомпании. Сначала сообщалось, что компания продала на четыре билета больше, чем было мест в салоне. Потом выяснилось, что было продано правильное число билетов, но потребовались четыре места для членов сменного экипажа, который должен был вернуть самолет из Луисвилла. Однако пассажиров уведомили об "овербукинге" и предложили добровольцам компенсацию: оплаченную ночь в гостинице, 400 долларов и билет на следующий рейс. Затем сумму предлагаемой компенсации повысили до 800 долларов. Но после посадки в салоне обнаружился "лишний" пассажир. Тогда сотрудники United Airlines выбрали пассажира азиатской внешности и попросили его покинуть салон. Когда тот отказался подчиниться, была вызвана охрана аэропорта. Трое охранников применили силу и вытащили упавшего на пол пассажира из самолета.

Авиакомпания United Airlines объявила, что вернет деньги за билеты всем пассажирам рейса, в ходе которого один из пассажиров был силой вытащен из самолета.

Генеральный директор авиакомпании United Airlines Оскар Муньос принес извинения за этот инцидент и заверил, что ничего подобного больше не повторится.

Тем временем 69-летний врач Дэвид Дао, которого как "лишнего" пассажира 9 апреля насильно сняли с рейса авиакомпании United Airlines, обратился к адвокатам.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2017 г.
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