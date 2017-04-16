16 апреля 2017 г.
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Вьетнамские аграрии взяли в заложники более 30 полицейских

время публикации: 21:52 | последнее обновление: 21:52 блог версия для печати фото
Вьетнамские аграрии взяли в заложники более 30 полицейских

Жители вьетнамской деревни, расположенной в окрестностях Ханоя, взяли в заложники более 30 полицейских. Эти действия стали результатом земельного конфликта.

Об этом пишет в воскресенье, 16 апреля, сайт новостной службы ВВС. Местные жители утверждают, что их земля была незаконно экспроприирована телекомпанией, принадлежащей вьетнамской армии.

Накануне в результате конфликта с местными властями были арестованы четыре человека, а вечером этого же дня жители деревни захватили полицейских в заложники. Активисты заявляют: полицейские останутся в плену до тех пор, пока в ситуацию не вмешается правительство.

"Люди огородили свои деревни. Никто не может войти и выйти оттуда. Полиция также оцепила район, преграждая доступ журналистам. Ситуация напряженная", – цитирует слова активиста французское новостное агентство AFP.

Земельные конфликты происходят в этой стране регулярно: влиятельные чиновники, а также крупные компании претендуют территории, вызывая возмущение местных жителей.

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Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
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