Шевчук обратился к чеченскому министру: "Новая газета" борется за конституционные права"

Музыкант и поэт Юрий Шевчук обратился к министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову по поводу угроз в адрес редакции "Новой газеты".

Текст обращения опубликован в воскресенье, 16 апреля, на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Шевчук убежден, что "Новая газета" борется за конституционные права граждан, "кем бы они ни были, и в каких бы регионах эти права не нарушали". "Если вы не согласны c последними публикациями в Новой, проведите расследование, и если факты не подтвердятся, подавайте в суд. Кстати, так всегда нам говорит и В.В. Путин" – говорится в послании музыканта.

Он отметил, что СМИ нужны для того, чтобы указывать на недостатки и помогать "строить светлую, просвещенную, добрую и сильную Россию".

Напомним, что 1 апреля российская "Новая газета" со ссылкой на собственные источники сообщила о задержаниях, пытках и "убийствах чести" жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Три дня спустя в центральной мечети Грозного состоялось экстренное собрание представителей исламского духовенства, где Адам Шахидов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, публично обвинил коллектив "Новой газеты" в клевете и назвал их "врагами нашей веры и нашей родины". Речи Шахидова и других выступавших транслировалось местным телевидением и широко разошлись в интернете.

По результатам этого собрания была принята резолюция, один из пунктов которой гласит: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

По мнению журналистов "Новой газеты", а также их коллег из "Медиазоны", "Лентач", ТВ-2, "Дождя", "РБК", The Moscow Times и других российских и российских СМИ, эта резолюция провоцирует чеченских фанатиков и подталкивает их к расправам над журналистами.

Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что авторов публикаций о преследовании геев в Чечне настигнет "возмездием Аллаха". Муфтий назвал журналистов "вставшими на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ в лице духовенства Чеченской республики".

Результаты расследования "Новой газеты" и последовавшие за ним новые публикации, в том числе в западных СМИ, свидетельствуют о том, что в двух чеченских населенных пунктах (в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт) существуют секретные тюрьмы, в которые с декабря 2017 года власти Чечни начали помещать гомосексуалистов. Согласно данным источников "Новой", за последние полгода были задержаны не менее 100 человек. Известны имена троих погибших, но источники в официальных структурах Чечни и местные ЛГБТ-активисты утверждают, что жертв гораздо больше.

3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы проверят информацию о репрессиях в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

8 апреля главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов официально обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет РФ начать расследование приведенных "Новой" фактов.

11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя СК РФ Александра Бастрыкина незаконным.