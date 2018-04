"Секретная история войны Израиля против ученых Гитлера". Ронен Бергман в Newsweek

На минувшей неделе американский журнал Newsweek опубликовал статью "Секретная история войны Израиля против ученых Гитлера" журналиста Ронена Бергмана, считающегося специалистом по израильским спецслужбам.

В этой статье, цитируемой арабскими и израильскими СМИ, приводятся сведения, содержащиеся в новой книге Бергмана "Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations" ("Восстань и убей первым: тайная история израильских ликвидаций"). Вновь повторяется тезис о том, что Израиль, преследуя врагов еврейского государства, ликвидировал больше противников, чем любая другая страна западного мира. Однако не всегда убийства были наиболее эффективным методом работы "Мосада".

В публикации упомянута группа немецких ученых, работавших на оборонную промышленность нацисткой Германии на полигоне Пенемюнде, а после войны создававших новые ракеты "земля-земля" для египетской армии, которые были испытаны в 1962 году. Бергман пишет о том, как была установлена слежка за этими учеными и как добывались секретные документы по данному проекту. Он напоминает имена двух главных конструкторов египетских ракет – австрийца Эйгена Зенгера и немца Вольфганга Пильца, а также их коллег Пола Гёрке и Хайнца Круга, руководивших группами ученых, работавших над гитлеровским, а позже, с 1959 года, над насеровским проектом по созданию баллистических ракет дальнего радиуса действия. С египетской стороны этот проект курировал генерал Исам ад-Дин Махмуд Халиль.

Группа немецких инженеров-ракетчиков впервые посетила Египет в апреле 1960-го, а в конце 1961-го Зенгер, Гёрке и Пильц перебрались в эту страну, сумев привлечь для работы над ракетным проектом еще 35 европейских, в основном немецких, специалистов. Круг остался в Германии, где основал компанию Intra Commercial, сотрудничавшую с "египетской командой". В 1962-м израильской разведке стало известно, что "немцы" планируют создать для Египта 900 ракет, способных нести боеголовки с химическим и радиоактивным наполнением. Руководством Израиля было принято решение о ликвидации ключевых фигур, возглавлявших этот ракетный проект, пишет Бергман.

В конце августа 1962-го израильская разведка похитила в Мюнхене Хайнца Круга, он был доставлен в Израиль. При этом "Мосад" через СМИ распустил слух о том, что Круг украл значительные денежные средства, а затем был похищен и убит по приказу египетского генерала Халиля. Израильтяне принудили Круга к сотрудничеству, и он дал подробные показания по египетской ракетной программе. После этого, как рассказывает Бергман, Круг был ликвидирован: его застрелили на пустынном побережье к северу от Тель-Авива, а затем труп сбросили в море с самолета.

Дальнейшей ликвидацией ученых, связанных с египетским ракетным проектом, говорится в книге Бергмана, занималось подразделение 188 израильской военной разведки. Для этой цели были использованы конверты со взрывчаткой. Впервые такой конверт был "опробован" на нацистском преступнике Алоизе Бруннере, проживавшем в Сирии, но в результате взрыва тот не погиб, а только был тяжело ранен.

Следующей целью был выбран Вольфганг Пильц, который собирался жениться на своей секретарше и находился в процессе развода с женой. Израильтяне послали ему конверт якобы от адвоката жены, но его открыла секретарша, в результате взрыва она была изуродована, но выжила – египетская контрразведка сумела предотвратить дальнейшие покушения с помощью таких "писем".

Затем был еще одно неудачное покушение – на Ганса Кляйнвахтера, заведующего лабораторией в западногерманском Лорхе, сотрудничавшего с египтянами.

Тогда, по инициативе главы "Мосада" Иссера Хареля, была начата кампания в СМИ по дискредитации немецких ученых-ракетчиков, работавших на египтян. Бергман отмечает, что Харель называл этих ученых нацистами, стремящимися уничтожить евреев, хотя многие из них согласились работать на Каир исключительно по финансовым соображениям: после Второй мировой войны они не могли найти себе применение в Германии.

В 1963-м Хареля на посту главы "Мосада" сменил Меир Амит, ранее возглавлявший военную разведку (АМАН). В сентябре 1963-го была предпринята неудачная попытка ликвидации в Каире одного из участников египетского ракетного проекта, бывшего нацистского ученого Ганса Эйзеля. После чего тактика была изменена: израильская разведка сосредоточилась на сборе секретных материалов по египетскому проекту в европейских офисах, в 1964-1966 годах были добыты около 30 тысяч документов.

Бергман пишет о том, как израильской разведке удалось завербовать знаменитого в прошлом немецкого диверсанта, бывшего оберштурмбаннфюрера СС Отто Скорцени. Согласно некоторым публикациям, еще в сентябре 1962-го именно он застрелил в Мюнхене Хайнца Круга, но Ронен Бергман настаивает на том, что Круг умер иначе, и рассказывает о роли Скорцени в нейтрализации египетского ракетного проекта. По его версии, Скорцени сообщил своим "друзьям" в Египте, что он возрождает сообщество ветеранов СС и Вермахта для создания Четвертого рейха. Встречи с "друзьями", по заданию "Мосада", проходили в Мадриде. Благодаря доверительной атмосфере на этих встречах удалось собрать необходимую доказательную базу о причастности немецких ученых к ракетному проекту в Египте, информация была передана властям Германии. В итоге проект удалось развалить изнутри, немецкие ученые покинули Египет и вернулись в Европу.