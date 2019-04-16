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В мире

Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен, оценка ущерба

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 11:06 блог версия для печати фото
Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушен

В ночь на вторник, 16 апреля, был потушен пожар в соборе Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris). До утра пожарные продолжали поливку конструкций, чтобы не допустить возобновления горения. Позже пожарные заявили, что основное строение собора уцелело.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фоторепортаж

Пожарные продолжают проверять прочность несущих конструкций и эвакуировать предметы искусства.

Официальный представитель пожарной службы Парижа Габриэль Плюс сообщил, что в тушении пожара участвовали более 400 пожарных. Он пояснил, что противопожарная авиация не применялась из-за угрозы обрушения собора.

При тушении пожара пострадали, по меньшей мере, один пожарный и двое полицейских.

Пожар начался около 18:50 по местному времени, за несколько минут до закрытия собора. Посетители и сотрудники были эвакуированы.

В результате пожара, который продолжался почти 12 часов, рухнули кровля и шпиль, сгорели часы на главном фасаде, повреждены несущие конструкции здания. Под угрозой уничтожения оказалось внутреннее убранство собора, сделанное в основном из дерева. Однако обрушение фасада и двух башен удалось предотвратить.

Часть реликвий удалось спасти. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама. Северное розовое окно осталось нетронутым. Большая часть каменного сводчатого потолка осталась на месте, но секции разрушились.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предположительно, очаг был в базилике, где шли реставрационные работы (здание собора было окружено строительными лесами).

В 2018 году католическая церковь Франции потребовала финансировать реновацию знаменитого собора, который находился в плачевном состоянии.

Бронзовые статуи были удалены на прошлой неделе с целью реставрации.

Оценка ущерба займет длительное время.

Прокуратура проводит расследование. Телеканал France 2 сообщал, что полиция расценивает это происшествие как несчастный случай. Но эта версия не единственная. Известно, что были допрошены рабочие, занимавшиеся реставрационными работами.

Вечером 15 апреля на месте происшествия побывали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп. Макрон назвал этот пожар ужасной драмой, заверив, что собор будет восстановлен.

Слова сочувствия французам высказали лидеры многих стран.

Справка:

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари, Notre Dame de Paris) на острове Сите, один из лучших в мире образцов готического стиля, был заложен в 1163 году на месте христианской базилики Святого Стефана, которая, в свой черед, сменила языческий храм, посвященный Юпитеру.

Главный фасад храма украшен скульптурными группами, изображающими эпизоды из Евангелия: над центральным входом изображены сцены Страшного суда, над левым - из жизни Богородицы, и над правым - Святой Анны. Верхняя часть фасада украшена фигурками гаргулий и химер.

В храме хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий - терновый венец Христа. Здесь находится один из самых больших в мире органов, который насчитывает 111 регистров и около 8 тысяч труб.

На протяжении нескольких столетий Собор Парижской Богоматери несколько раз перестраивался. Во время Французской революции были разрушены статуи королей на фасаде, уничтожены крупные скульптуры, повреждены витражи и порталы. В XIX веке обсуждался вопрос о сносе собора, однако было принято решение его отреставрировать. До сегодняшнего дня собор был самой посещаемой достопримечательностью Парижа: ежегодно сюда приходили свыше 13 млн человек.



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// NEWSru.co.il // В мире // 15 апреля 2019 г.
Собор Нотр-Дам в Париже охвачен пламенем: обрушилась крыша





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