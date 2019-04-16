"Непреднамеренный" пожар в Нотр-Дам. Следствие продолжается

Во вторник, 16 апреля, министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что расследование обстоятельств пожара в соборе Парижской Богоматери только начинается. Он отметил: "Пожар априори не признан следствием злоумышленных действий".

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фоторепортаж

Формально, расследование ведется об обстоятельствах "разрушения в результате непреднамеренного возгорания".

Как отмечает BFM TV, криминальная версия следствием пока не рассматривается.

В то же время, следствие не исключает никаких версий. Прокуратура подчеркивает, что расследование будет длительным и сложным, так как возможные вещественные доказательства скорее всего были уничтожены огнем при обрушении лесов и кровли.

На данном этапе следствие исходит из того, что пожар начался на строительных лесах, возведенных для проведения реставрационных работ. Главный архитектор проекта реставрации собора Нотр-Дам заявил изданию Le Parisien, что к "началу катастрофы", после 18:30, на площадке не было рабочих.

Полиция уже допросила некоторых рабочих, которые были привлечены к реставрации собора.

Как пишет сайт HuffingtonPost.fr, пока с уверенностью можно говорить только о том, что пожарная сигнализация сработала вовремя, и это позволило спокойно провести эвакуацию примерно тысячи посетителей, находившихся внутри собора.

Впрочем, в рассказах многих свидетелей происшествия не упоминается о срабатывании сигнализации. В частности, викарий архиепархии Парижа Филип Марсе в интервью РИА Новости сказал: "Вечерняя служба закончилась где-то в 19:30. Пожар уже начался, но его не было видно, о нем никто не знал. Не было никакой паники, когда люди уходили с мессы. Через несколько минут мы уже почувствовали дым, и, глядя на собор, увидели огонь у основания шпиля, посреди крыши – там, где все из дерева". Он призвал не искать в произошедшем тайный смысл и выразил надежду, что "это был несчастный случай, а не умышленное действие".

Однако в социальных сетях распространяются слухи о том, что пожар в Норт-Дам-де-Пари стал результатом поджога. В прокуратуре Франции эти слухи не комментируют. О задержании подозреваемых в поджоге не сообщалось.

Отметим, что в последние месяцы во Франции участились акты вандализма, поджогов и осквернения христианских реликвий в католических церквях и соборах. Последний крупный инцидент такого рода произошел в Париже в середине марта, когда возник пожар в Церкви Святого Сульпиция. В феврале во Франции подверглись нападениям не менее десяти церквей. Речь идет об инцидентах в Ивелене, Лаворе, Ниме, Кот-д'Оре и других городах в разных регионах страны.

Пожар в соборе Парижской Богоматери. 15-16 апреля 2019 года

15 апреля около 18:40 по местному времени, за несколько минут до закрытия собора, возник пожар в зоне, где велись реставрационные работы. Сработала сигнализация. Посетители и сотрудники были эвакуированы.

В результате пожара, который продолжался почти 12 часов, рухнули кровля и шпиль, сгорели часы на главном фасаде, повреждены несущие конструкции здания. Под угрозой уничтожения оказалось внутреннее убранство собора, сделанное в основном из дерева. Однако обрушение фасада и двух башен удалось предотвратить.

Часть реликвий спасены. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама. Северное розовое окно осталось нетронутым. Большая часть каменного сводчатого потолка осталась на месте, но секции разрушились.

Официальный представитель пожарной службы Парижа Габриэль Плюс сообщил, что в тушении пожара участвовали более 400 пожарных. Он пояснил, что противопожарная авиация не применялась из-за угрозы обрушения собора.

При тушении пожара пострадали, по меньшей мере, один пожарный и двое полицейских.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предположительно, очаг был в базилике, где шли реставрационные работы (здание собора было окружено строительными лесами).

В 2018 году католическая церковь Франции потребовала финансировать реновацию знаменитого собора, который находился в плачевном состоянии.

Бронзовые статуи были удалены на прошлой неделе с целью реставрации.

Оценка ущерба займет длительное время.

На месте происшествия побывали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп. Макрон назвал этот пожар ужасной драмой, заверив, что собор будет восстановлен.

Слова сочувствия французам высказали лидеры многих стран.

Справка:

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари, Notre Dame de Paris) на острове Сите, один из лучших в мире образцов готического стиля, был заложен в 1163 году на месте христианской базилики Святого Стефана, которая, в свой черед, сменила языческий храм, посвященный Юпитеру.

Главный фасад храма украшен скульптурными группами, изображающими эпизоды из Евангелия: над центральным входом изображены сцены Страшного суда, над левым – из жизни Богородицы, и над правым – Святой Анны. Верхняя часть фасада украшена фигурками гаргулий и химер.

В храме хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий – терновый венец Христа. Здесь находится один из самых больших в мире органов, который насчитывает 111 регистров и около 8 тысяч труб.

На протяжении нескольких столетий Собор Парижской Богоматери несколько раз перестраивался. Во время Французской революции были разрушены статуи королей на фасаде, уничтожены крупные скульптуры, повреждены витражи и порталы. В XIX веке обсуждался вопрос о сносе собора, однако было принято решение его отреставрировать. До сегодняшнего дня собор был самой посещаемой достопримечательностью Парижа: ежегодно сюда приходили свыше 13 миллионов человек.

Комментарий израильского эксперта

Главный архитектор спасательного подразделения Службы тыла ЦАХАЛа Михаил Лобовиков на своей странице в Facebook вскоре после начала пожара в соборе Парижской Богоматери опубликовал следующее разъяснение: "Готическая конструкция является каркасной – т.е. комбинацией столбов и арок, несущих собственный вес, и нагрузки от внешних условий – ветра и дождя. Пространство перекрывается сочетанием круглых и стрельчатых арок, опирающихся на столбы, передающие нагрузки на фундамент в земле. Для снятия нагрузок имеются дополнительные элементы – например, аркбутаны – внешние арки, которые видно снаружи над крышей боковых частей – нефов – собора. Кстати, многие элементы здания, кажущиеся чистой декорацией, на самом деле имеют критическое конструктивное предназначение. Столбы, арки перекрытий, сами перекрытия, аркбутаны и стены делаются из камня. Но сама кровля имеет деревянную конструкцию. Для облегчения веса. В случае Нотр-Дама на кровле была еще и стрельчатая башенка – шпиль, добавленная в XVIII веке. Сама крыша была покрыта свинцом, и общий вес ее доходил до 210 тонн. Когда это уравновешенная конструкция, это работает. Но при пожаре происходит обрушение массы кровли на нижние – арочные – каменные конструкции перекрытий собора. И здесь может произойти нарушение статического равновесия этой каркасной системы, и она может начать разрушаться. Плюс в Нотр-Даме есть две башни на главном, западном фасаде. Их внутренняя конструкция тоже имеет многочисленные деревянные элементы, и их разрушение может привести к обвалу башен. На данный момент французы заявляют, что разрушения основной конструкции собора удалось избежать. У них есть еще одно испытание – во время пожара высокие температуры влияют на камни конструкции здания, которые при охлаждении тоже могут потерять изначальные качества и способности нести нагрузки. Этот аспект реставраторам придется отдельно проверять еще долго".

"Этот пожар показывает, насколько уязвимы исторические здания. Даже охраняемые, как Нотр-Дам. И даже в такой стране, как Франция. Являющейся образцом системы сохранения и реставрации культурного наследия", – пишет Лобовиков.





