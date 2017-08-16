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В мире

В Мьянме найдены куски янтаря с цветами, попавшими туда 100 миллионов лет назад

время публикации: 13:21 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
В Мьянме найдены куски янтаря с цветами, попавшими туда 100 миллионов лет назад
В Мьянме найдены куски янтаря с цветами, попавшими туда 100 миллионов лет назад

Палеонтологи обнаружили в Мьянме куски янтаря, в которых сохранились цветы, попавшие в эти капли смолы около 100 миллионов лет назад, сообщает Daily Mail.

Всего ученые обнаружили семь кусочков янтаря, в котором сохранились полноценные соцветия древних цветов.

Напомним, в марте этого года группа китайских, новозеландских и американских палеонтологов нашли на территории Мьянмы четыре ископаемых гриба, возраст самого древнего из которых составляет 100 миллионов лет.

Все найденные образцы хорошо сохранились, поскольку оказались внутри кусков янтаря. Ученые восстановили их точный внешний облик, и оказалось, что эти грибы по окраске очень напоминали современные мухоморы.

Также сообщалось об обнаруженных в Мьянме ископаемых насекомых, обитавших на нашей планете 125 миллионов лет назад.

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