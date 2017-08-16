16 августа 2017 г.
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:11 Директором по коммуникациям Белого дома назначена 28-летняя пиарщица Хоуп Хикс
17:39 Крушение вертолета ВВС США у побережья Гавайев: на борту были пять человек
16:16 "Марш за расовую справедливость" будет проведен в Йом Кипур: евреи США возмущены
15:56 Умерла актриса Вера Глаголева
15:27 Историк требует эксгумации тел евреев Едвабне – чтобы реабилитировать поляков
14:01 В Великобритании сыграли первую межрелигиозную лесбийскую свадьбу
13:21 В Мьянме найдены куски янтаря с цветами, попавшими туда 100 миллионов лет назад
12:47 Надежда Савченко предложила управлять Украиной, как в XVII веке
12:06 В Вашингтоне вандалы осквернили Мемориал Линкольна
11:01 Улюкаев обвинил Сечина в "провокации взятки"
В мире

Директором по коммуникациям Белого дома назначена 28-летняя пиарщица Хоуп Хикс

время публикации: 18:11 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати фото
Директором по коммуникациям Белого дома назначена 28-летняя пиарщица Хоуп Хикс

28-летняя Хоуп Хикс, уроженка штата Коннектикут, сменит Энтони Скарамуччи на посту директора отдела коммуникаций Белого дома, сообщает в среду, 16 августа, издание Тhe Daily Caller со ссылкой на собственные источники в администрации Вашингтона.

Хикс сотрудничает с Трампом с октября 2014 года. Она работала в предвыборной команде с первых дней его кампании и имеет репутацию одного из самых преданных ему сотрудников аппарата.

Новый пресс-секретарь не имеет политического опыта. Ранее она работала в пиар-компании Hiltzik Strategies, где познакомилась с Иванкой Трамп – дочь будущего президента США обратилась туда для продвижения своего бренда.

Дональд Трамп в одном из интервью назвал ее "выдающимся человеком". В июне этого года Белый дом опубликовал данные по зарплате, которые свидетельствуют: Хикс получает 179.700 долларов в год и является одним из самых высокооплачиваемых сотрудников админиcтрации, включая Келлиэнн Конвей и Стива Бэннона.

Эта должность оставалась вакантной после увольнения Энтони Скарамуччи, финансиста с Уолл-стрит, который был назначен на пост директора по коммуникациям 21 июля и покинул это кресло спустя десять дней. После того, как Скарамуччи попал в Белый дом, подал в отставку пресс-секретарь Шон Спайсер.

Через несколько дней после вступления в должность Скарамуччи ужинал в компании Дональда Трампа, его супруги Меланьи, ведущего телеканала FOX News Шона Ханнити и бывшего топ-менеджера телекомпании Билла Шайна. Об этой встрече стало известно от журналиста The New Yorker Райана Лиззы, который рассказал о ней в социальной сети Twitter.

На следующий день Скарамуччи позвонил журналисту и, не стесняясь в выражениях, потребовал выдать источник его информации. Он был уверен, что информация получена от главы администрации Белого дома Райнса Прибуса, которого он также критиковал в этой беседе.

Райан Лизза опубликовал расшифровку беседы без каких-либо купюр в журнале The New Yorker, и на следующий день Прибус подал в отставку, а его место занял Джон Келли.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
Скарамуччи утверждает: в Белом доме работают "элементы", желающие сместить Трампа
// NEWSru.co.il // В мире // 31 июля 2017 г.
Трамп уволил директора по коммуникациям через 10 дней после назначения
// NEWSru.co.il // В мире // 22 июля 2017 г.
Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017