Историк требует эксгумации тел евреев Едвабне – чтобы реабилитировать поляков

Кшиштоф Красовски, глава регионального офиса Института национальной памяти Польши (IPN) в Белостоке, настаивает на необходимости эксгумации тел евреев, убитых в 1941 году в польской деревне Едвабне – чтобы доказать, что это массовое убийство было организовано германскими нацистами.

В прошлом месяце он направил это требование в главный офис института, расположенный в Варшаве, пишет в среду, 16 августа, польское новостное агентство PAP.

Напомним, что в июле 1941 года большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении евреев, которые составляли подавляющее большинство жителей местечка. Сначала их убивали поодиночке, палками и камнями, мучили, отрубали головы, оскверняли трупы, а 10 июля около полутора тысяч оставшихся были загнаны в овин и сожжены заживо.

Долгое время считалось, что погром совершили немецкие каратели, но потом выяснилось, что основную массу погромщиков составляли поляки, проживавшие в окрестных деревнях. В 2001 году американский историк Ян Томаш Гросс, профессор Принстонского университета, опубликовал книгу под названием "Соседи: Уничтожение еврейского города", в которой доказал, что погром был совершен местными жителями без немецкой помощи.

Многие поляки не согласились с такой оценкой событий. В 2016 году Гросс был допрошен прокуратурой города Катовице в связи с поданными жалобами, согласно которым ученый якобы оскорбил польский народ. Основанием для жалоб стала статья, опубликованная Die Welt в сентябре 2015 года.

Статья была посвящена нежеланию Польши принимать беженцев с Ближнего Востока. Гросс утверждал, что такое отношение является в Восточной Европе повсеместным и объясняется антисемитизмом, особенно ярко проявленным во Вторую мировую войну.

"Поляки имеют все основания гордиться героическим сопротивлением нацизму. Но при этом в годы войны они убили больше евреев, чем немцев", – заявил 68-летний ученый.

Фраза вызвала в Польше возмущение. Прокуратура получила 125 жалоб на оскорбление польского народа – преступление, которое карается лишением свободы сроком до трех лет. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Марцин Войцеховский заявил, что статья исторически неверна, вредоносна и оскорбительна. Ученого также могут лишить государственных наград.

Однако расследование, проведенное с 2000 по 2004 г. экспертами IPN, подтвердило версию Гросса, оспорив лишь количество евреев, погибших от рук поляков.

Количество евреев, погибших в Едвабне, которое по оценкам историков достигало 1600 человек, IPN счел завышенным и снизил его до 350. Прокурор Радослав Игнатьев предположил, что "убийства были инспирированы немцами, а сам факт присутствия немецких солдат на месте следует считать равнозначным данному ими согласию на убийство".

Во время Второй мировой войны поляки совершали военные преступления против своих соседей-евреев как минимум в 24 районах страны. К такому выводу пришла правительственная комиссия, расследовавшая события в Польше, относящиеся к началу Второй мировой войны.

В 2001 году Президент Польши Александр Квасьневский официально принес извинение еврейскому народу за это преступление, однако далеко не все его соотечественники поддержали этот шаг.