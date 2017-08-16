16 августа 2017 г.
последняя новость: 16:12
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:56 Умерла актриса Вера Глаголева
15:27 Историк требует эксгумации тел евреев Едвабне – чтобы реабилитировать поляков
14:01 В Великобритании сыграли первую межрелигиозную лесбийскую свадьбу
13:21 В Мьянме найдены куски янтаря с цветами, попавшими туда 100 миллионов лет назад
12:47 Надежда Савченко предложила управлять Украиной, как в XVII веке
12:06 В Вашингтоне вандалы осквернили Мемориал Линкольна
11:01 Улюкаев обвинил Сечина в "провокации взятки"
10:37 Трамп обвинил в трагедии в Виргинии "обе стороны"
08:58 Реакция Обамы на события в Шарлотсвилле стала самым популярным твитом в истории
08:42 Прокуратура Нидерландов: съемки порно в церкви не являются нарушением закона
В мире

Историк требует эксгумации тел евреев Едвабне – чтобы реабилитировать поляков

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 15:27 блог версия для печати фото
Историк требует эксгумации тел евреев Едвабне – чтобы реабилитировать поляков

Кшиштоф Красовски, глава регионального офиса Института национальной памяти Польши (IPN) в Белостоке, настаивает на необходимости эксгумации тел евреев, убитых в 1941 году в польской деревне Едвабне – чтобы доказать, что это массовое убийство было организовано германскими нацистами.

В прошлом месяце он направил это требование в главный офис института, расположенный в Варшаве, пишет в среду, 16 августа, польское новостное агентство PAP.

Напомним, что в июле 1941 года большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении евреев, которые составляли подавляющее большинство жителей местечка. Сначала их убивали поодиночке, палками и камнями, мучили, отрубали головы, оскверняли трупы, а 10 июля около полутора тысяч оставшихся были загнаны в овин и сожжены заживо.

Долгое время считалось, что погром совершили немецкие каратели, но потом выяснилось, что основную массу погромщиков составляли поляки, проживавшие в окрестных деревнях. В 2001 году американский историк Ян Томаш Гросс, профессор Принстонского университета, опубликовал книгу под названием "Соседи: Уничтожение еврейского города", в которой доказал, что погром был совершен местными жителями без немецкой помощи.

Многие поляки не согласились с такой оценкой событий. В 2016 году Гросс был допрошен прокуратурой города Катовице в связи с поданными жалобами, согласно которым ученый якобы оскорбил польский народ. Основанием для жалоб стала статья, опубликованная Die Welt в сентябре 2015 года.

Статья была посвящена нежеланию Польши принимать беженцев с Ближнего Востока. Гросс утверждал, что такое отношение является в Восточной Европе повсеместным и объясняется антисемитизмом, особенно ярко проявленным во Вторую мировую войну.

"Поляки имеют все основания гордиться героическим сопротивлением нацизму. Но при этом в годы войны они убили больше евреев, чем немцев", – заявил 68-летний ученый.

Фраза вызвала в Польше возмущение. Прокуратура получила 125 жалоб на оскорбление польского народа – преступление, которое карается лишением свободы сроком до трех лет. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Марцин Войцеховский заявил, что статья исторически неверна, вредоносна и оскорбительна. Ученого также могут лишить государственных наград.

Однако расследование, проведенное с 2000 по 2004 г. экспертами IPN, подтвердило версию Гросса, оспорив лишь количество евреев, погибших от рук поляков.

Количество евреев, погибших в Едвабне, которое по оценкам историков достигало 1600 человек, IPN счел завышенным и снизил его до 350. Прокурор Радослав Игнатьев предположил, что "убийства были инспирированы немцами, а сам факт присутствия немецких солдат на месте следует считать равнозначным данному ими согласию на убийство".

Во время Второй мировой войны поляки совершали военные преступления против своих соседей-евреев как минимум в 24 районах страны. К такому выводу пришла правительственная комиссия, расследовавшая события в Польше, относящиеся к началу Второй мировой войны.

В 2001 году Президент Польши Александр Квасьневский официально принес извинение еврейскому народу за это преступление, однако далеко не все его соотечественники поддержали этот шаг.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2016 г.
В Польше отметили 75-ю годовщину погрома в Едвабне: мэр деревни отсутствовал
// NEWSru.co.il // В мире // 14 апреля 2016 г.
Ученый, обвинивший поляков в убийстве евреев, допрошен прокуратурой Польши
// NEWSru.co.il // Досуг // 1 ноября 2013 г.
В США проходит премьера фильма Aftermath – о массовом убийстве евреев поляками
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2013 г.
В Едвабне прошла церемония перезахоронения жертв еврейского погрома
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2012 г.
"Я скучаю по тебе, еврей": полиция Польши пытается понять, что означает эта надпись
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июля 2010 г.
"Я скучаю о тебе, еврей": польский художник сжег сарай в присутствии посла Израиля







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017