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В мире

В Вашингтоне вандалы осквернили Мемориал Линкольна

время публикации: 12:06 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
В Вашингтоне вандалы осквернили Мемориал Линкольна

Неизвестные вандалы "разукрасили" красным спреем Мемориал Линкольна в Национальной алее в центре Вашингтона. Нарушителей разыскивает полиция, сообщает NBC.

Сообщается, что ругательство, написанное красной краской, было обнаружено на одной из колонн мемориального комплекса.

На другом участке Национальной аллеи также было обнаружено граффити, нанесенное серебристым спреем на карту комплекса Смитсоновских музеев.

Национальные памятника Вашингтона оскверняются не впервые. В феврале этого года граффити со странными текстами появились на Мемориале Линкольна, мемориале жертвам Второй мировой войны и Монументе Вашингтона.

В числе надписей было заявление "Джекки пристрелила Кеннеди", а также тексты, относящиеся к терактам 11 сентября 2001 года.

Тем временем в южных штатах продолжаются дебаты о сносе памятников героям Конфедерации. В минувшую субботу в Виргинии в результате беспорядков в ходе демонстрации протеста против решения городских властей убрать с городской площади памятник генералу Конфедерации Роберту Ли погибли три человека. В понедельник во Флориде по решению местного совета была снесена статуя еще одного героя Конфедерации.

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