"Марш за расовую справедливость" будет проведен в Йом Кипур: евреи США возмущены

Американские евреи недовольны тем, что "Марш за расовую справедливость", ежегодно проводимый в Вашингтоне, состоится в этом году 30 сентября – в Судный день ("Йом Кипур") по еврейскому календарю, который они проводят в посте и молитвах.

Об этом пишет в среду, 16 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

Организаторы мероприятия полагают, что расовая справедливость в США все еще не достигнута – они считают, что в стране все еще наблюдаются остатки расизма и господства белых.

Евреи же, со своей стороны, находят несправедливым назначить проведение марша на эту дату, поскольку многие из них не смогут принять в нем участие, и организаторы были обязаны принять этот факт во внимание.

Актриса Маим Бялик, звезда культового телесериала "Теория Большого взрыва" и общественная активистка, считает выбор времени, который "автоматически отсекает большинство евреев", не случайным и подозревает организаторов в злонамеренности.

Будучи еврейкой, она напоминает, что ее народ добился равноправия ценой огромных жертв и заслуживает права участвовать в этом марше.

Отметим, что 30 сентября 1919 год в ходе беспорядков в городке Элейн, штат Арканзас, были убиты не менее сотни афроамериканцев. Именно это событие и призван отметить Марш за расовую справедливость.